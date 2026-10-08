Sebastián Vega asegura su regreso a MasterChef Celebrity con un renovado calentado de cocina fusión

La competencia gastronómica del Canal RCN completó su jornada de repechaje. Tras el reingreso de la participante Virginia en el capítulo previo, el actor Sebastián Vega se convirtió en el segundo concursante en asegurar su retorno a la cocina tras destacar en un reto de preparación tradicional.

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La definición del repechaje en MasterChef Celebrity Colombia concluyó con una prueba determinante enfocada en la reinterpretación de un plato representativo de la gastronomía cotidiana colombiana: el calentado.

Tras la reincorporación inicial de Virginia Lizcano —quien obtuvo el primer cupo mediante la votación de sus compañeros gracias a un puré de yuca bien ejecutado—, las celebridades restantes disputaron el cupo final directamente en los fogones ante la evaluación del jurado.

En el reto decisivo, los participantes eliminados que aceptaron la convocatoria de reingreso —entre los que se encontraban Milena López, Diana Mina, Luisa, Tavo Bernate, Iván Marín y el propio Sebastián Vega— debieron presentar propuestas elevadas a partir del tradicional calentado.

Sebastián Vega Foto: Canal RCN

Vega se llevó la máxima puntuación y los elogios del jurado al presentar una versión que integró un cremoso de plátano con matices y sabores orientales.

El criterio técnico del jurado destacó el nivel de elaboración de la preparación, al elevar un plato popular a una categoría de cocina de autor, lo que le otorgó el derecho directo de reincorporarse a la competencia oficial.

Durante la jornada también se destacaron otros competidores. El comediante Iván Marín recibió menciones positivas por parte del jurado debido a la evolución mostrada en la ejecución de sus técnicas y el manejo de sabores en comparación con sus participaciones anteriores en el formato.

Con el reingreso de Virginia y Sebastián Vega, la cocina de MasterChef Celebrity reestructura su grupo de participantes activos, mientras los concursantes en permanencia afrontan la reincorporación de dos perfiles competitivos de cara a las siguientes etapas de eliminación.