Deportivo Pasto anunció la salida de 22 jugadores para la temporada 2027. El club nariñense lo comunicó este miércoles 18 de noviembre en un anuncio oficial por medio de sus redes sociales.

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Se trata de una barrida histórica en Deportivo Pasto, que no logró un buen 2026-ll y que tiene como principal objetivo volver a ser competitivo, para meterse a las finales en los próximos dos semestres de la Liga BetPlay.

22 jugadores no siguen en Deportivo Pasto: lista completa

Varios futbolistas de renombre, como Fainer Torijano, Matías Pisano y Julián Quiñones, quedan libres de momento. A continuación, la lista completa de 22 salidas que anunció Deportivo Pasto:

Nicolas Gil David Guerrero Santiago Jiménez Joyce Ossa Juan Mateo Garavito Fainer Torijano Harrinson Mancilla Enrique Serje Santiago Córdoba Diego Gabriel Chávez Mayer Gil Matías Pisano Giovanny Banguera Yeison Tolosa Joider Micolta Yeiler Goez Derik Osede Franco Leys Jorge Obregon Andrés Ibarguen Julián Quiñones Jhon Méndez

“Desde la institución les deseamos éxitos en sus carreras deportivas y futuros proyectos personales”, cierra el Pasto en su comunicado, firmado por el propio presidente ejecutivo de la institución, Wilber Castro.

Comunicado oficial 🔴🔵🟡 https://t.co/bDLshqnm04 — Deportivo Pasto (@DeporPasto) November 18, 2026

2026, un año de contrastes para Deportivo Pasto

Para la Liga BetPlay 2026-l, Deportivo Pasto acabó en la tercera posición del todos contra todos. Obtuvo 34 puntos en 19 partidos, pero terminó eliminado apenas en los cuartos de final de los playoffs ante Deportes Tolima.

Ya el segundo semestre de 2026 fue absolutamente distinto en el cuadro volcánico. Culminó antepenúltimo en el todos contra todos (18) con apenas 15 puntos en los 19 partidos. Además, cayó en los octavos de final de la Copa BetPlay.

En cuanto a la tabla del descenso, no hay alarma urgente en Deportivo Pasto, aunque para 2027 ya se borran los puntos del 2024. Termina la temporada 2026 en la décima casilla con un promedio de 1,2586 (146 puntos en 116 juegos).

Como un dato no menor, Deportivo Pasto tuvo tres técnicos en 2026: Jonathan Risueño, René Rosero y Diego Merino, siendo este último el que sigue al mando del equipo nariñense.