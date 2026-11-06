Santa Fe jugará contra un equipo Sub 20: Radical decisión del Deportivo Pasto por protesta de sus jugadores

Deportivo Pasto será visitante en el partido válido por la fecha 18 de la Liga Betplay ante Santa Fe. El compromiso está programado para disputarse en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá el próximo 8 de noviembre desde las 2:00 p.m., hora colombiana.

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Este partido está presentando una importante novedad, pues Deportivo Pasto jugará con su equipo sub 20 en Bogotá debido a la protesta de sus jugadores profesionales. El club pastuso oficializó la lista de futbolistas en sus redes sociales.

Cabe recordar que Deportivo Pasto ya está eliminado de la Liga Betplay y será juez de Santa Fe, que está relativamente a un punto de asegurar su clasificación a cuadrangulares semifinales. Tras tres derrotas de forma consecutiva, el ‘León’ espera reivindicarse ante su gente y llegar a 31 puntos en la tabla y salir de la mala racha.

Por otra parte, la protesta de los jugadores del Deportivo Pasto llevaron a una decisión histórica en este club y jugará con la sub 20 en plena crisis financiera y la imposibilidad de colocarse al día en sus pagos. Los jugadores ya habían amenazado con la para de actividades y ahora todo tiene su punto máximo.

En las últimas horas se había revelado que los jugadores del Pasto planeaban entrar en paro por los incumplimientos del equipo en lo que tiene que ver con los salarios, pues suman cuatro quincenas y 5 días sin recibir el pago de su mesada. Son algo más de dos meses los que se adeudan.

Deportivo Pasto con la Sub 20 ante Santa Fe

Luis Marquinez

Ruben Quiroz

Luis Medina

Juan Arboleda

Juan Rebollo

Samuel Portes

Hervin Goyes

Heiler Moreno

Michael Mosquera

Yinier Perea

Kevin Santacruz

Frank Martínez

Juan Quintero

Jonathan Perlaza

Sebastian Durán

Jose Solarte

Edgar Garcia

Didier Chillambo

Patrick Preciado

Tomas Blandón

De esta manera, es oficial que sus jugadores más representativos, como Fáiner Torijano, Nicolás Gil, Enrique Serje, Franco Leys, Yéiler Góez, Máyer Gil, Matías Pisano, entre otros, siguen en protesta hasta que se les pague lo que se les adeuda.

América también está en problemas

Por si fuera poco esta situación del Pasto, según filtró Felipe Sierra, América de Cali también le debe a sus jugadores, más exactamente tres quincenas.

Los futbolistas estarían muy molestos con la directiva, que en días pasados salió a decir que estaban paz y salvo. No solo eso, entre lo dicho por el periodista en X, las malas caras también son porque “utilizó a sus periodistas aliados para reproducir la mentira”.

De esta manera, se suma otro inconveniente en la Liga Betplay, ante los problemas logísticos durante el semestre por estadios, conciertos y demás.