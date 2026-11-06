Atlético Nacional mantiene su influencia en Selección Colombia: lista de jugadores que lo representan

Atlético Nacional sigue haciendo acto de presencia en la Selección Colombia y es uno de los proveedores de jugadores en la nueva convocatoria de Néstor Lorenzo para los partidos amistosos contra Chile en los próximos días.

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El club verdolaga no solo es el de más canteranos en el equipo nacional, sino que su influencia llega a casi la mitad de futbolistas llamados. Un número que es habitual y toma fuerza en las renovadas convocatorias de Néstor Lorenzo, quien busca darle un nuevo aire a la Tricolor con nuevos nombres y las categorías juveniles toman más importancia.

De los 26 convocados en total, 11 tienen el sello de Atlético Nacional, ya sea por ser canteranos o porque en algún momento pasaron por el verdolaga. Ningún otro equipo tiene este gran nivel de influencia en la Tricolor. Y sin duda, un dato a tomar en cuenta cuando se haga el recuento de cuáles son los clubes más grandes o representativos del fútbol colombiano.

Jugadores con pasado en Atlético Nacional hoy en Selección Colombia

En esta lista llama la atención el regreso de Aldair Quintana, quien estuvo desde el 2019 hasta el 2022 en Atlético Nacional y hoy está en el Independiente del Valle de Ecuador. Además de Camilo Vargas, quien fue pedido en las épocas del técnico Juan Carlos Osorio.

Aldair Quintana pasó por Atlético Nacional Foto: Nacional oficial

El lateral Daniel Muñoz (además de ser hincha de Atlético Nacional) hoy en el Nottingham Forest de la Premier League, y Nelson Deossa, también en algún momento fueron fichajes en Atlético Nacional.

Aldair Quintana

Camilo Vargas

Daniel Muñoz

Nelson Deossa

Canteranos de Atlético Nacional hoy en Selección Colombia

A ellos se suman los canteranos con los que Lorenzo da el golpe de confianza y la lista es larga. Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez están actualmente en la plantilla de Atlético Nacional y hoy están de vuelta a la Tricolor. Se espera que sus transferencias posiblemente en el próximo mercado de pases sean cifras récord para el fútbol colombiano.

Juan Manuel Rengifo: La joya de las canteras de Atlético Nacional, quien sería vendido en el próximo mercado de pases.

La joya de las canteras de Atlético Nacional, quien sería vendido en el próximo mercado de pases. Óscar Perea: Jugador con proceso en las selecciones Colombia juveniles que hoy brilla en el América de México.

Jugador con proceso en las selecciones Colombia juveniles que hoy brilla en el América de México. Dávinson Sánchez: Líder de la defensa de la Selección Colombia, hoy en el Galatasaray de Turquía, campeón en 2016 de la Copa Libertadores.

Líder de la defensa de la Selección Colombia, hoy en el Galatasaray de Turquía, campeón en 2016 de la Copa Libertadores. Édier Ocampo: Otra de las sorpresas en la Selección Colombia, que ya fue transferido al Vancouver Whitecaps de la MLS.

Otra de las sorpresas en la Selección Colombia, que ya fue transferido al Vancouver Whitecaps de la MLS. Jhon Solís: Reciente fichaje del Birmingham, de la segunda división de Inglaterra, antes en el Girona.

Reciente fichaje del Birmingham, de la segunda división de Inglaterra, antes en el Girona. Samuel Velásquez: Lateral de proyección que es fundamental en el esquema de Lucas González en Nacional.

Lateral de proyección que es fundamental en el esquema de Lucas González en Nacional. Juan David Cabal: Está de vuelta luego de sufrir una lesión. Se espera que tenga más continuidad en la Juventus de Italia en sus funciones como central o lateral.

Partidos de la Selección Colombia contra Chile

13 de noviembre de 2026

Colombia vs. Chile.

Estadio : Pascual Guerrero, Cali, Colombia.

: Pascual Guerrero, Cali, Colombia. Hora: 7:00 p.m. (hora de Colombia).

17 de noviembre de 2026