Buscan reemplazo a Luis Díaz en Bayern Múnich: prensa alemana filtró plan en plena lesión

Bayern Múnich para necesitar encontrar reemplazo de nivel para Luis Díaz cuando este no esté al nivel o se lesione como ha ocurrido durante las últimas semanas.

De acuerdo a los informes de la prensa bávara, en el mercado el conjunto rojo ya estaría monitoreando nombres para que sirvan como el segundo en el puesto que hoy le pertenece al guajiro.

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El perfil partidario del club campeón de Alemania, Bayern & Germany ha sentenciado en su cuenta de X: “El plan general del Bayern para la posición de extremo izquierdo es fichar a un talento prometedor para que se desarrolle y madure detrás de Luis Díaz”.

Su idea sería la de emular una maniobra que ya les funcionó por la otra banda: “Similar a cómo Lennart Karl ha servido como suplente de Michael Olise desde la temporada pasada”.

De acuerdo a quienes dan a conocer la información, dos de los directivos más importantes y que se encargan de las transacciones, ya tienen como candidato a un polaco de 18 años que milita en el Porto de Portugal.

“Oskar Pietuszewski del Porto encaja en este perfil. Max Eberl y Christoph Freund están particularmente impresionados por la versatilidad del internacional polaco”, aseveran.

Sobre sus características y el monto que deberían desembolsar el cuadro de Múnich para hacerse con dicho talento se ha dicho: “Puede jugar en la banda derecha y detrás del delantero. Tiene una cláusula de rescisión de 60 millones de euros en su contrato”.

Sin fecha de regreso para Lucho

Díaz entretanto se mantiene al margen de la disciplina del Bayern Múnich de Alemania después de haber sufrido una lesión el pasado 21 de octubre en medio del partido por la Champions League vs. Arsenal.

Si bien ingresó al partido al minuto 68, poco tiempo después cayó al suelo y requirió de la asistencia médica. Las molestias le impidieron seguir en campo dando a conocer unas horas después que tuvo una “pequeña rotura fibrilar en el isquiotibial izquierdo”, según reportaron los médicos.

Vincent Kompany choca su mano con Luis Díaz tras el cambio obligado Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Al inicio del mes de noviembre, más específicamente el día 2, se reveló que realizó el primer entrenamiento individual con balón.

Este 6 de noviembre el club se volvió a pronunciar al respecto sin dar fecha puntual de regreso para el guajiro. “Creo que establecer una fecha o partido para el regreso es difícil”, anunció el asistente de Vincent Kompany.

“La próxima semana harán sesiones individuales y cuando regresen los jugadores de la selección, estarán en el entrenamiento completo del equipo. Pero no hay una fecha límite al respecto”, determinaron.

Ahora bien, para la Selección Colombia que jugará dos amistosos contra Chile (13 y 17 de noviembre) en los próximos días también fue baja. Néstor Lorenzo reveló la lista de convocados en las últimas horas, sin poder contar con su máxima estrella.

Se estima que el regreso a las canchas para Díaz Marulanda sea hacia finales de noviembre. Sería el 20 del mes en curso, cuando jueguen ante Colonia, pero no está confirmado que vaya a ser así.