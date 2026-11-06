Se pronunció Franco Pérez tras su desconvocatoria de la Selección Colombia: esto publicó

Franco Pérez ha sido noticia durante los últimos días producto de su desconvocatoria a última hora y sin explicación de la Selección Colombia Sub-19.

Aunque el colombo-argentino estuvo en la lista inicial del técnico César Torres, días después fue reemplazado por otros dos jugadores sin un pronunciamiento por parte de la FCF o del mismo DT.

Muchas hipótesis se han entregado alrededor de esta polémica, pero ninguna oficial de momento. El directo involucrado en las últimas horas decidió salir a pronunciarse a través de sus redes sociales personales.

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Citando un versículo bíblico, el hijo de Omar Pérez escribió junto a una foto suya: “Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora”.

Dicha publicación se viralizó en pocos minutos en las diferentes plataformas donde se comentó nuevamente de la ‘borrada’ al hijo del ídolo de Independiente Santa Fe.

“Conflicto con su padre”

Carlos Antonio Vélez entregó detalles sobre este caso en su columna de ‘Palabras Mayores+’, donde explicó los motivos que habrían provocado un cambio de planes a última hora.

“Por lo que he averigüado, hay un conflicto de su padre. Un conflicto que puede pasar por una de estas dos cosas o las dos cosas: primero, que no dejó buena relación con dirigentes en los equipos donde estuvo”, señaló Vélez.

Franco Pérez fue descartado para el microciclo de noviembre Foto: francoperez10 // Getty Images

El periodista también reveló que “Omar Pérez, hoy por hoy, hace parte de la directiva de un equipo que está jugando un torneo pirata, torneo que la Federación Colombiana no ha autorizado”.

Según Vélez, esta situación sería el motivo de fondo de la desconvocatoria de su hijo. Al respecto, explicó: “El hecho de pertenecer a uno de esos torneos que existen y no son reconocidos, es una infracción a la luz de los reglamentos de FIFA. En Colombia hay algunos torneos piratas y, al parecer, uno de esos torneos piratas tiene a Omar Pérez administrando uno de esos equipos”, apuntó.

Franco Pérez, hijo de Ómar Pérez

Nació el 27 de septiembre de 2008 en Medellín, Colombia. El mediocampista se trasladó a Argentina para continuar su formación deportiva y actualmente hace parte de las divisiones inferiores de Boca Juniors.

Se desempeña como volante ofensivo o enganche, es zurdo, mide cerca de 1,90 metros y sobresale por su técnica, visión de juego y capacidad para llegar al área. Después de destacarse en las categorías juveniles, debutó con la Reserva el 4 de febrero de 2026, en un empate 2-2 frente a Belgrano.

Uno de sus momentos destacados llegó al marcarle un gol a River Plate en el Superclásico de Reserva. Sus actuaciones le permitieron entrenarse con el plantel profesional dirigido por Rodolfo Arruabarrena e integrar la lista de buena fe de Boca para la Copa Sudamericana.

En junio de 2026 firmó su primer contrato profesional con el Xeneize, con vínculo hasta diciembre de 2028.