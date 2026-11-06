A casi nueve meses de haber celebrado su matrimonio con la joven artista Jenny López, el cantante pereirano Jhonny Rivera decidió volver a uno de los momentos más importantes de su historia de amor, sorprendiendo a sus seguidores al compartir una serie de fotografías inéditas de aquella fecha tan especial.

Por medio de un video que recopila varios de los momentos de esta celebración, el intérprete de música popular dejó ver varios detalles y recuerdos que hasta ahora no había mostrado públicamente.

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Además, aprovechó la ocasión para dedicarle un romántico mensaje a su esposa. “Hoy día de #Tbt vamos a recordar uno de los días más inolvidables de nuestras vidas. Jenny López te amo❤️“, escribió el cantante en su publicación, que rápidamente superó los 14 mil ‘me gusta’.

En cuestión de segundos, las imágenes despertaron una ola de reacciones entre sus fanáticos, quienes no tardaron en expresar su emoción al ver nuevamente a Jhonny Rivera reviviendo una fecha que marcó un antes y un después en su vida.

“Los amo infinito”; “Dios los bendiga siempre”; “¡qué lindo recuerdo!”; “Que Dios bendiga siempre ese hogar tan bonito”; “Jhonny, eres el mejor”, comentaron algunos usuarios en el post.

La nostalgia de su boda tras el terremoto del 10 de agosto

A pesar de que su boda representó uno de los momentos más felices y significativos de su relación, meses después la pareja vivió una experiencia que los dejó impactados.

Jhonny Rivera y Jenny López visitaron la iglesia de Pereira en la que celebraron su matrimonio y se encontraron con un panorama desalentador, pues la estructura del templo había sufrido importantes daños como consecuencia del fuerte terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

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La situación generó gran preocupación entre los artistas, quienes no ocultaron su asombro al ver las afectaciones en el lugar que guarda uno de los recuerdos más especiales de su relación. “Vean pues la iglesia donde me casé, quedó sin techo. Mire, le cayó a este carro. A un carro le cayó todo ese muro. Uf, impresionante. No puedo creer. En esta iglesia fue que nos casamos”, dijo el cantante mientras visitaba el sitio.

Por su parte, Jenny López no pudo ocultar su asombro al observar las condiciones en las que quedó el templo después del fuerte movimiento telúrico de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.