María Margarita Giraldo habló de la reacción de Iván Cepeda cuando le preguntaron por video de Petro besando a Deicy Jiménez

El senador Iván Cepeda se pronunció el jueves, 5 de noviembre, sobre la controversia que involucra al expresidente Gustavo Petro, luego de que se difundiera un video en el que aparece besando a Deicy Jiménez.

La reacción de Iván Cepeda cuando le pidieron que se pronunciara por video de Petro besando a Deicy Jiménez

La grabación se conoció en medio de las declaraciones que la joven entregó a SEMANA, en las que aseguró que habría recibido propuestas de favores sexuales a cambio de contratos con entidades del Estado durante el gobierno Petro.

La reacción de Cepeda, quien fue candidato presidencial y es una de las figuras cercanas al proyecto político de Petro, se produjo en momentos en que el caso ha provocado fuertes cuestionamientos en distintos sectores del país. El congresista se negó a referirse al tema.

Ante esta reacción, María Margarita Giraldo, famosa actriz de Vecinos, decidió hablar al respecto, yéndose contra el excandidato presidencial.

La celebridad puntualizó que el líder de izquierda no tiene opinión ni acepta los errores propios de su equipo, por lo que los seguidores terminan por la misma línea de pensamiento.

“A los petristes cepedorros solo les alcanza el cerebro para oponerse. Y a sus líderes para estar en las sombras, sin opiniones inteligentes o críticas de sus propios errores”, comentó a través de su cuenta de X.

Cabe destacar que el material audiovisual, junto con conversaciones, documentos relacionados con contratos públicos y los señalamientos de Jiménez, ha puesto nuevamente al exmandatario en el centro del debate público. La joven ha publicado diferentes elementos para respaldar su versión sobre el vínculo que habría mantenido con Petro.

La discusión también ha puesto sobre la mesa una diferencia de fondo: mientras la vida sentimental de un dirigente corresponde a su ámbito personal, las denuncias sobre un eventual uso de recursos públicos para obtener beneficios privados plantean interrogantes de carácter político y judicial.

Hasta ahora, los señalamientos hacen parte de las declaraciones de Jiménez y deberán ser esclarecidos por las autoridades.