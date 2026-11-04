Deicy Jiménez publica un video que prueba su relación con Gustavo Petro, en medio del escándalo de los ‘sexocontratos’

Este miércoles, Deicy Jiménez publicó un video en su cuenta en Instagram con el que prueba su relación con el expresidente Gustavo Petro.

La mujer divulgó la evidencia en medio del escándalo de los “sexocontratos” que enreda al exmandatario. Jiménez denunció, en una entrevista exclusiva con Vicky Dávila en SEMANA, el pasado 25 de octubre, que Petro tenía una red de unas 40 mujeres que le prestaban servicios sexuales a cambio de contratos.

Deicy Jiménez publicó una nueva prueba sobre la relación que sostuvo con el expresidente Gustavo Petro Foto: Deicy Jiménez Instagram

En el video se alcanza a ver la cara de Petro y también se escucha su voz.

“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro. Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro”, dijo Jiménez en su cuenta en Instagram.

En la entrevista con Dávila, Deicy Jiménez dijo por qué denunciaba al expresidente: “No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder”.

Deicy Jiménez y el expresidente Gustavo Petro: "Sé que después de que vea esto, va a querer hacerme daño", dice ella. Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

Jiménez contó que conoció a Petro en su época de senador cuando ella trabaja como modelo webcam. “Apareció como un cliente más y al mes nos conocimos personalmente y seguimos una relación (...) Empezamos un romance, una conexión muy íntima. Y decidí venirme para Bogotá y empecé a trabajar en el Senado. Y seguí trabajando con él”.

Durante el Gobierno de Gustavo Petro, recibió contratos en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y en el Ministerio del Interior. Asimismo, Deicy Jiménez contó que Petro la recomendó para ser parte del equipo de la senadora María José Pizarro en el Congreso.

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Sobre la red de mujeres al servicio de Petro, la joven sostuvo: “Son muchísimas mujeres. Podríamos contar entre 30 y 40. Básicamente, es para complacer sus necesidades sexuales”.

Asimismo, contó que Petro le pidió comprar droga en una oportunidad y que ella la trajo a bordo de un avión comercial desde el Valle del Cauca.

Jiménez advirtió que algunas de las mujeres de la red han sido amenazas por Petro. “Sí, hay unas que han querido hablar, pero él las tiene calladas con dinero. Y con las amenazas de muerte, sí”, denunció.

Deicy Jiménez Foto: AP

Son mujeres jóvenes y muchas de ellas webcam; la mayoría son bachilleres.

“Muchas chicas son conscientes de las fiestas de Gustavo, o sea, esa es la red en la que todas participan en las fiestas y todas se prestan para eso, y tienen contratos”, señaló Jiménez.

Tras la divulgación del video, la abogada Dina Luz Malo Andrade, quien defiende a Jiménez, informó que el material “será puesto a disposición de las autoridades” este jueves 5 de noviembre.

Este es el comunicado de la nueva abogada de Deicy Jiménez. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

“Mi representada ha sido objeto de amenazas, razón por la cual cuenta actualmente con un esquema de protección. Recuerdo que corresponde al Estado garantizar su vida, su integridad y su seguridad, y advierto que cualquier hecho que las afecte deberá investigarse de inmediato, considerando su posible relación con la denuncia presentada contra el exmandatario”, dijo la abogada, a través de un comunicado a la opinión pública.

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Advirtió que este martes 3 de noviembre, la joven fue víctima de seguimientos. “Personas aún sin identificar siguieron a mi representada y la fotografiaron mientras realizaba actividades cotidianas”, señaló.

Esta fue la entrevista de Deicy Jiménez con Vicky Dávila.