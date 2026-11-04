Abelardo De La Espriella denunció millonaria irregularidad en el Icetex ante la Procuraduría y Contraloría

Richard Caicedo, presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), y el presidente Abelardo De La Espriella anunciaron el traslado inmediato a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación de un expediente detallado sobre presuntas irregularidades administrativas, contractuales y de manejo presupuestal detectadas en la entidad.

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Tras asumir el cargo el pasado 18 de agosto, el directivo ordenó una auditoría sobre los contratos suscritos en el último cuatrienio, evidenciando recortes presupuestales cercanos a los 1.75 billones de pesos, lo que provocó que la colocación de créditos educativos se desplomara de 70.000 en 2024 a tan solo 10.621 en 2025.

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El informe gerencial priorizó el análisis del proyecto de Ahorro Educativo Voluntario, regulado bajo el Decreto 375 de 2018, en el que se comprometieron cerca de $ 83.770 millones de pesos en tres contratos principales: el estudio de factibilidad ($ 534 millones), la estructuración jurídica ($ 238 millones) y el desarrollo tecnológico (aproximadamente $ 83.000 millones).

Según el reporte oficial, las conclusiones del estudio técnico entregado en septiembre de 2025 certificaron de forma categórica que el producto no era rentable ni viable financieramente.

Pese a las advertencias de que los ingresos no cubrirían la operación, la administración saliente autorizó pagos parciales y ejecutó más del 50 % del contrato tecnológico (unos $ 48.700 millones) para una plataforma que no cuenta con aval regulatorio de la Superintendencia Financiera ni reglamento aprobado

Crecimiento burocrático y afectación a los beneficiarios

A la par del desfinanciamiento de los fondos de crédito y la eliminación en 2026 de los recursos destinados al subsidio de la tasa de interés —medida que perjudicó a cerca de 200.000 jóvenes—, la revisión sacó a la luz una expansión en los gastos de funcionamiento.

El presidente de Icetex enfatizó que entre 2022 y 2026, el número de contratistas por prestación de servicios se incrementó en un 80 %, con una erogación superior a los $ 70.000 millones de pesos solo en el último año, lo que representa un aumento superior al 140 % en el rubro de contratación de personal.

Frente a este escenario, la administración ratificó la adopción de una política de gasto eficiente y austeridad coordinada con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para reorientar los fondos hacia el financiamiento de los estudiantes con mayor vulnerabilidad.