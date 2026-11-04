La Policía le entregó al presidente Abelardo De La Espriella la máxima condecoración: “Como se lo merece”

El presidente Abelardo De La Espriella recibió este miércoles, 4 de noviembre, por parte de la Policía Nacional, la máxima condecoración que tiene esa institución.

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La entrega se realizó en las instalaciones de la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander. Allí varios uniformados le expresaron al mandatario colombiano que esa condecoración, obedece al compromiso que tiene con los más de 187.000 uniformados que integran esa institución.

“Vamos a entregarle la máxima condecoración de nuestra Policía Nacional en su máxima categoría, como se lo merece usted señor presidente. En nombre de ,os más de 187.000 policías mujeres y hombres que lo integran, de corazón le hacemos la entrega”, destacó dentro de la ceremonia.

El presidente Abelardo De La Espriella recibió la máxima condecoración otorgada por la Policía Nacional, en representación de los más de 187.000 uniformados de la institución: “Ustedes saben lo que yo quiero a la Policía”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/fhFDsJlXn9 — Revista Semana (@RevistaSemana) November 4, 2026

Ante esa condecoración, el mandatario colombiano reaccionó dedicando unas palabras para la Policía Nacional: “Para mí tiene una gran importancia, ustedes saben lo que yo quiero a la Policía, a la Fuerza Pública y juntos vamos hacer que esta institución brille como nunca antes en su historia”.

El pasado viernes 23 de octubre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, encabezó una conferencia con generales y almirantes en la Escuela Militar. Y allí recibió un regalo.

“Señor presidente, tengo el honor, en nombre de todos los hombres y mujeres, soldados de tierra, mar, aire y río, más de 232.000 colombianos que integran las Fuerzas Militares en Colombia, de hacerle entrega de este símbolo”, señalaron en esa ocasión las Fuerzas Militares.

Y manifestaron: “Es un símbolo que representa la unidad de las fuerzas y el trabajo conjunto. Lo hago, señor presidente, en señal de gratitud por su liderazgo, su apoyo a las Fuerzas Militares de Colombia en el cumplimiento de nuestra misión”.

“Pero también el significado: del compromiso que tenemos todos los soldados de aprovechar estos 15 minutos que nos da la historia para generar estas condiciones de seguridad que usted señalaba anteriormente y de trabajar no solo conjuntamente entre las Fuerzas Militares, sino también en coordinación hombro a hombro con nuestros policías de Colombia y con la institucionalidad para lograr la Patria Milagro que todos queremos”, concluyeron desde la institución.

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Ante ese reconocimiento, De La Espriella publicó un mensaje en su cuenta personal de X: “Gracias por este regalo que simboliza la unidad de las fuerzas y el trabajo conjunto. ¡Nunca dejaré sola a mi Fuerza Pública! ¡Firme por la patria! ¡Viva Cristo Rey!”.