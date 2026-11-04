Abelardo De La Espriella posesionó a Alejandro Ordóñez como nuevo ministro del Interior: esta será su misión

Este miércoles 4 de noviembre, como se esperaba, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella posesionó a Alejandro Ordóñez, como nuevo ministro del Interior.

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Ordóñez reemplazará en ese cargo a Rodrigo Lara, quien fue nombrado por el mandatario colombiano desde que inició su Gobierno el pasado 7 de agosto.

El exprocurador deberá asumir varios retos en esa cartera política, una de ellas sacar adelante el proyecto de Ley de Rescate Económico, iniciativa que el Gobierno radicó en el Congreso.

Frente a esa proyecto de ley, el presidente De La Espriella radicó mensaje de urgencia para esa iniciativa, con el objetivo de dar celeridad a los debates.

En una ceremonia en la Casa de Nariño, el presidente Abelardo De La Espriella posesionó a Alejandro Ordóñez como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Rodrigo Lara. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/DtdmC4FJLW — Revista Semana (@RevistaSemana) November 4, 2026

“Hoy Colombia destina 1 de cada 3 pesos recaudados con impuestos al pago de la deuda y, de no tomarse medidas en materia económica, se proyecta que para 2031 la cifra será 1 de cada 2 pesos, y en 2037 casi la totalidad de los ingresos tributarios tendrían que destinarse a honrar las obligaciones financieras”, se desprende de uno de los puntos del documento.

También agregó el mensaje de urgencia: “En cualquier caso, es altamente probable que antes de llegar a ese punto se materialice una crisis fiscal con efectos sociales y económicos devastadores, repercutiendo principalmente en la calidad de vida de todos los ciudadanos”.

“En este sentido, el proyecto de ley busca principalmente ordenar las finanzas en un contexto en el que la reducción del Estado y del gasto público son las medidas más relevantes para lograr el ajuste fiscal, entendiendo que la solución no puede pasar por la creación de nuevos impuestos”, insistió.

En una reciente publicación, el mandatario colombiano dio la bienvenida a Alejandro Ordóñez a su Gobierno.

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“Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra Nación”, aseguró De La Espriella.