Exministro Rodrigo Lara dijo cuál es el mejor gobierno: “Por el bien de todos”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconoció la abrumadora victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato sobre su Partido Republicano.

Para Trump, la derrota electoral se debió “en parte” a la guerra con Irán.

“El camino es cero politiquería y austeridad real”: Rodrigo Lara rompió el silencio y habló sobre la Ley de Rescate Económico

Tras lo recientemente ocurrido en esas elecciones en los Estados Unidos, quien se pronunció al respecto fue el exministro del Interior, Rodrigo Lara, quien compartió un mensaje en X en el que aprovechó para decir cuál, para él, es el mejor gobierno.

“El mejor gobierno es que ejerce la autoridad por el bien de todos. Su deber es encontrar fórmulas válidas para todos”, dijo Lara al final de su escrito en X, esta mañana de miércoles 4 de octubre.

Inicialmente, Lara dijo en el mensaje en X que impactada la “la magnitud de la victoria demócrata en EE.UU.”.

“Es histórica en números. Hasta eligieron gobernador en Texas. La causa material es la inflación, sin duda. Nada carcome más la base de apoyo de un gobierno que el alza de precios. La historia política universal lo confirma siempre. Pero por debajo también hay causas más profundas, que son las del espíritu. De alguna manera los electores pueden conectar con un estilo que desune y polariza, pero siempre van a buscar algo más. Las campañas se arman y se entrincheran con polarización; los gobiernos tienen el deber de unir”, indicó el exministro.

El saliente ministro del Interior, Rodrigo Lara, reapareció con un video: “El presidente había encomendado facilitar todo”

Así mismo, Lara recalcó que un gobernante debe ser cauto y no generar divisiones.

“La regla número uno de un gobernante es ser cauto de no dividir. La población espera que un gobierno hable por todos y resuelva los problemas reales de la sociedad. Las controversias culturales son gritos de guerra de campaña y, en el fondo, problemas artificiales, sobre todo en sociedades con apego a la libertad, donde prevalece por consiguiente la moderación y la tolerancia”, agregó el exministro.