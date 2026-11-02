Rodrigo Lara, exministro del Interior, les envió un mensaje a los congresistas que están debatiendo la Ley de Sometimiento del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

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El exfuncionario pidió, incluida a la oposición, votar por esta iniciativa con la que se busca que los delincuentes enfrenten a la justicia. “Todos sabemos que el Gobierno está liderando una estrategia militar muy eficaz contra estas organizaciones y está dando resultados”, comentó.

“Ahora, con el Estatuto Antiterrorista pronto se va a debilitar con mucha eficacia las finanzas de estos grupos armados”, agregó.

Lara sostuvo que por más golpes que haya en contra de la delincuencia, lo más necesario es que se tenga una ley con la que se sometan a las autoridades y esto es lo que está buscando el Ejecutivo.

En el proyecto, según él, se recogen más de 30 años de experiencia que tiene el país en estos asuntos y, además, se corrigen las cuestiones negativas que se desataron con la política de paz total de la administración anterior.

“Esta ley no les da estatus políticos, ni mesas interminables, tampoco crea una justicia paralela (...) y los beneficios no los decide un funcionario nombrado por el Gobierno, lo hace un juez de la República”, destacó.

El exministro aseguró que el proceso es muy sencillo: primero cumplen y después reciben el beneficio. Dentro de lo que se les exige está la entrega de armas, de secuestrados y de dinero.

Asimismo, explicó que, ante cualquier incumplimiento, los delincuentes de inmediato pierden los beneficios.

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Otra aspecto a destacar, desde el punto de vista el exfuncionario, es que la base de las estructuras reciben más beneficios que los mismos cabecillas, quienes se enfrentarán a la presión militar y el Estatuto Antiterrorista, además de que tendrán que pagar mínimo 10 años de cárcel.

“Por primera vez se incluye a los lavadores y esto ha sido objeto de polémica, pero es que de nada sirve capturar a un cabecilla si no se llega a las finanzas”, señaló.

Rodrigo Lara, ministro del Interior. Foto: Juan Carlos Sierra/SEMANA.

Por último, Rodrigo Lara el envió un mensaje de felicitación al ministro Iván Cancino, quien lo reemplazó de manera provisional en la cartera del Interior. “Es un gran trabajo el que ha hecho liderando esta importante iniciativa”, dijo.

“Esta ley se va a acoplar muy bien con el Estatuto Antiterrorista, que yo espero que muy pronto presente ya el Gobierno nacional. De verdad yo creo que Colombia necesita esta ley, por eso la invitación a que la voten y a los delincuentes el mensaje es muy claro: se someten o la Fuerza Pública irá por ustedes”, añadió.