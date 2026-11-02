La familia del líder político confirmó que la ceremonia religiosa se realizará este martes 3 de noviembre en Bogotá.

Murió Antonio Navarro Wolff, uno de los constituyentes de 1991 y compañero de Petro en el M-19

¿A qué hora serán las exequias de Antonio Navarro Wolff?

La ceremonia religiosa y el acto de despedida de Antonio Navarro Wolff se llevarán a cabo este martes 3 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, en el parque cementerio Jardines del Recuerdo, ubicado sobre la Autopista Norte de Bogotá.

Según informaron sus familiares, será un encuentro privado al que asistirán familiares y amigos cercanos del exdirigente político.

El anuncio permite conocer los detalles del último adiós al líder político, quien falleció el domingo 1 de noviembre de 2026, a los 78 años.

Exequias Antonio Navarro Wolf. Foto: Redes sociales

Petro convocó una caravana y una movilización para despedir al exdirigente del M-19

El expresidente Gustavo Petro invitó a realizar una caravana y una movilización para acompañar la despedida de Navarro Wolff.

En su publicación en redes, convocó a quienes votaron por el exdirigente y a quienes reconocen su papel en la búsqueda de una democracia participativa.

Petro propuso asistir con pañoletas, banderas y brazaletes del M-19 para recordar la trayectoria del movimiento y el papel que tuvo Navarro Wolff en su historia. También llamó a organizar buses, camiones y marchas para acompañar el sepelio.

“Un comandante del M-19 se entierra como se merece”, escribió el mandatario, quien cerró su mensaje con una consigna dirigida a los antiguos integrantes del movimiento: “Oficiales de Bolívar ni un paso atrás. Vencer o morir”.

Espero este martes caravana de quienes hayan votado por Antonio Navarro, para quienes reconocen la importancia de la lucha, por todos los caminos, para construir una democracia verdadera en Colombia y una Patria Libre. Con pañoletas, banderas, brazaletes, del M19 los que quieran, hoy más que nunca , en contra del fascismo se necesita el espíritu digno e invencible del M19 siempre libre y democrático. Vamos al entierro de Antonio Navarro en jardines del Recuerdo a las 2 pm Alquilen buses, camiones , ponganse cita para ir en marchas, un comandante del M19/se entierra como se merece. Oficiales de Bolívar al frente, en orden cerrado, oficiales de Bolívar ni un paso atrás/vencer o morir. — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 2, 2026

La trayectoria política de Antonio Navarro Wolff

Navarro Wolff fue uno de los tres copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, junto con Horacio Serpa y Álvaro Gómez Hurtado.

Su participación hizo parte del proceso que dio origen a la actual Constitución Política de Colombia.

También fue dirigente del M-19 y participó en el proceso de paz que permitió la desmovilización de ese movimiento.

Despiden a Antonio Navarro Wolff, líder político y protagonista de la Constitución de 1991: reacciones a su muerte

A lo largo de su carrera ocupó diferentes cargos públicos: fue ministro de Salud durante el gobierno de César Gaviria, alcalde de Pasto, gobernador de Nariño entre 2008 y 2011, representante a la Cámara y senador de la República.

Su papel en el proceso de desmovilización del M-19 y en la construcción de la Constitución de 1991 hizo parte de una trayectoria que dejó huella en la historia del país.

Este martes, familiares, amigos y personas que compartieron con él distintos momentos de su vida tendrán la oportunidad de darle el último adiós y recordar su legado.