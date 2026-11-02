El Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó la decisión del Gobierno colombiano de presentar ante el Congreso de la República un paquete fiscal orientado a enfrentar los desafíos de las finanzas públicas y fortalecer la sostenibilidad fiscal del país.

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A través de un pronunciamiento, el organismo internacional destacó la iniciativa impulsada por las autoridades colombianas y la calificó como un avance significativo para atender los desequilibrios fiscales que enfrenta el país.

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El Ejecutivo sostiene que el ajuste no recaerá sobre los ciudadanos. Foto: Getty Images - SEMANA - Composición SEMANA

“Acogemos con agrado la decisión de las autoridades colombianas de presentar un importante paquete fiscal al Congreso”, señaló el FMI, al referirse a la propuesta presentada por el Ejecutivo.

El organismo agregó que la iniciativa representa un paso importante para abordar los desafíos fiscales heredados por la nueva administración y avanzar hacia el fortalecimiento de la sostenibilidad de las finanzas públicas colombianas.

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Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda y Crédito Público, habló de la propuesta. Foto: Guilermo Torres - Semana

El pronunciamiento constituye un respaldo a la decisión del Gobierno de llevar al Legislativo una propuesta para atender la situación fiscal.

La discusión legislativa será determinante para establecer el alcance definitivo de la iniciativa, así como las medidas que finalmente se adopten para responder a las necesidades fiscales del país.

"Nos dejaron jodidos como país": la crítica de José Manuel Restrepo al anterior Gobierno. Foto: Guillermo Torres-SEMANA

El pronunciamiento también pone de relieve la importancia de las decisiones que tome Colombia para mantener unas finanzas públicas sostenibles, en un escenario en el que el manejo del déficit, las necesidades de financiamiento y la capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones constituyen asuntos centrales de la política económica.

En ese contexto, el respaldo expresado por el FMI se convierte en un elemento relevante para el Gobierno en medio del trámite de su propuesta fiscal.

Sin embargo, la Ley de Rescate presentada hace unos días por el Gobierno planea ampliar el impuesto a las bebidas azucaradas. Según lo anunciado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el vicepresidente, José Manuel Restrepo, a partir de 2028 entrarán a pagar las bebidas azucaradas con menos de 5 gramos de azúcar, así como las bebidas con edulcorantes. El recaudo con esta ampliación sería de unos 1,8 billones de pesos al año. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La discusión en el Congreso permitirá conocer cuáles de las medidas planteadas logran avanzar y qué ajustes se introducen durante el debate. El resultado será clave para determinar la capacidad del Ejecutivo de materializar su estrategia fiscal y responder a los retos presupuestales que enfrenta Colombia.