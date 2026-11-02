Indignación por asesinato de bebé de dos meses en atentado terrorista en Planadas, Tolima: así reaccionó el país

El asesinato de una bebé de apenas dos meses durante el atentado terrorista perpetrado en Planadas, Tolima, desató una ola de rechazo e indignación entre dirigentes políticos y autoridades, que exigieron justicia para las víctimas y acciones contundentes para frenar la violencia en el sur del departamento.

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Atentado en Planadas, Tolima Foto: Redes sociales

El balance preliminar reportado tras el ataque es de cuatro personas fallecidas y decenas de heridos. Los hechos también dejaron daños en la infraestructura hospitalaria del municipio.

La representante Sandra Forero calificó de “miserables” a los responsables y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y los habitantes del Tolima. Además, pidió perseguir a los responsables con todo el peso de la ley.

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Por su parte, el dirigente político Juan Manuel Galán lamentó la muerte de la menor y señaló que, a sus dos meses de vida, ni siquiera había tenido la oportunidad de conocer el mundo. Como padre, aseguró que la noticia le rompía el alma y le pidió al presidente Abelardo de la Espriella una respuesta inmediata del Estado.

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La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, también rechazó lo ocurrido y calificó el ataque de inadmisible. Exigió justicia y acciones contundentes para detener la violencia. En la misma línea se pronunció el exalcalde de Ibagué Andrés Hurtado, quien manifestó su indignación por la pérdida de vidas inocentes, especialmente la de la bebé.

Desde Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón envió un mensaje de solidaridad a las familias afectadas y a los tolimenses. Asimismo, pidió que los responsables sean capturados o neutralizados y respondan ante la justicia.

El concejal de Medellín Jorge Julián Osorio advirtió sobre la gravedad de los daños ocasionados al hospital y recordó que los niños, los pacientes, el personal sanitario y las instalaciones médicas deben ser protegidos. Reclamó garantías para la población civil y respeto por la misión médica.

El representante Renzo García alertó sobre la escalada de violencia en el sur del Tolima y reclamó un plan integral para la región. Según señaló, las comunidades necesitan inversión social, educación y garantías de seguridad, no nuevos episodios de guerra.

Finalmente, el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, Erick Rodríguez Aparicio, condenó el ataque y anunció el fortalecimiento del despliegue operacional del Ejército y de la coordinación entre las fuerzas del Estado para proteger a la población e identificar a los responsables.

También, advirtió que los hechos podrían constituir vulneraciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

La muerte de la menor se convirtió en uno de los hechos más dolorosos de este atentado y reavivó las exigencias de seguridad y protección para las comunidades del sur del Tolima.