Indignación por asesinato de bebé de dos meses en atentado terrorista en Planadas, Tolima: así reaccionó el país

El asesinato de una bebé de apenas dos meses durante el atentado terrorista perpetrado en Planadas, Tolima, desató una ola de rechazo e indignación entre dirigentes políticos y autoridades, que exigieron justicia para las víctimas y acciones contundentes para frenar la violencia en el sur del departamento.
El balance preliminar reportado tras el ataque es de cuatro personas fallecidas y decenas de heridos. Los hechos también dejaron daños en la infraestructura hospitalaria del municipio.
La representante Sandra Forero calificó de “miserables” a los responsables y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y los habitantes del Tolima. Además, pidió perseguir a los responsables con todo el peso de la ley.
Un atentado terrorista en Planadas, Tolima, donde fue asesinado un bebé de apenas 2 meses ¡Miserables!— Sandra Forero Ramírez (@Sandra_ForeroR) November 2, 2026
Mi solidaridad con las familias de las víctimas y con todo el departamento del Tolima.
A esos bandidos hay que perseguirlos con todo el peso de la ley y hacerlos responder. https://t.co/AzxHdRBgKg
Por su parte, el dirigente político Juan Manuel Galán lamentó la muerte de la menor y señaló que, a sus dos meses de vida, ni siquiera había tenido la oportunidad de conocer el mundo. Como padre, aseguró que la noticia le rompía el alma y le pidió al presidente Abelardo de la Espriella una respuesta inmediata del Estado.
Una bebé de dos meses fue asesinada en Planadas. No alcanzó a conocer el mundo y el terror ya le quitó la vida. Como padre, me rompe el alma. Solidaridad con las víctimas y el Tolima.— Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) November 2, 2026
Presidente @ABDELAESPRIELLA, el Estado debe actuar ya. Ninguna familia debería vivir así. https://t.co/YUAbfaVMFx
La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, también rechazó lo ocurrido y calificó el ataque de inadmisible. Exigió justicia y acciones contundentes para detener la violencia. En la misma línea se pronunció el exalcalde de Ibagué Andrés Hurtado, quien manifestó su indignación por la pérdida de vidas inocentes, especialmente la de la bebé.
Con profundo dolor informo que el atentado en Planadas deja un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida.— Adriana Magali Matiz 🇨🇴 (@AdrianaMatizTol) November 2, 2026
¡Esto es inadmisible! Mi solidaridad con las familias. Exigimos justicia y acciones contundentes para detener esta…
Desde Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón envió un mensaje de solidaridad a las familias afectadas y a los tolimenses. Asimismo, pidió que los responsables sean capturados o neutralizados y respondan ante la justicia.
Toda nuestra solidaridad con los habitantes de Planadas, Tolima, víctimas de este atentado terrorista que cobró la vida de cuatro personas, entre ellas una bebé de dos meses.— Andrés Julián (@AndresJRendonC) November 2, 2026
Nuestras condolencias a las familias de las víctimas. Dios les dé consuelo y sosiego. Desde Antioquia… https://t.co/h6HX2DSCjW
El concejal de Medellín Jorge Julián Osorio advirtió sobre la gravedad de los daños ocasionados al hospital y recordó que los niños, los pacientes, el personal sanitario y las instalaciones médicas deben ser protegidos. Reclamó garantías para la población civil y respeto por la misión médica.
La muerte de una bebé de apenas dos meses en Planadas, Tolima, y los daños ocasionados al hospital son una tragedia que nos debe doler e indignar como país.— Jorge Julián Osorio Gómez (@Julian_osorio21) November 2, 2026
¡Los niños, los hospitales, el personal de salud y los pacientes deben ser intocables! Atacar a la población civil y a la… pic.twitter.com/94R7J3zh0W
El representante Renzo García alertó sobre la escalada de violencia en el sur del Tolima y reclamó un plan integral para la región. Según señaló, las comunidades necesitan inversión social, educación y garantías de seguridad, no nuevos episodios de guerra.
¡EL SUR DEL TOLIMA NO PUEDE VOLVER A LA GUERRA!— Renzo García (@RenzoGarciaP) November 2, 2026
Desde hace meses venimos denunciando la escalada de violencia en esta región, marcada por el avance de la minería criminal y la ausencia de una respuesta integral del Estado.
Hoy nos reportan un ataque con drones en #Planadas que…
Finalmente, el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, Erick Rodríguez Aparicio, condenó el ataque y anunció el fortalecimiento del despliegue operacional del Ejército y de la coordinación entre las fuerzas del Estado para proteger a la población e identificar a los responsables.
También, advirtió que los hechos podrían constituir vulneraciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
La barbarie terrorista que golpeó a Planadas, Tolima, y arrebató la vida de ciudadanos inocentes, entre ellos una bebé de apenas dos meses, demuestra el absoluto desprecio de los criminales por la vida y la dignidad humana.— Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) November 2, 2026
Nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y… https://t.co/2CCjSpxfjo
La muerte de la menor se convirtió en uno de los hechos más dolorosos de este atentado y reavivó las exigencias de seguridad y protección para las comunidades del sur del Tolima.