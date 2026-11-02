El mensaje del presidente Abelardo De La Espriella para Medellín por sus 351 años de fundación

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, envió un mensaje de felicitación a Medellín con motivo de los 351 años de fundación de la capital antioqueña, en el que destacó el papel de la ciudad como referente de desarrollo para el país.

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A través de una publicación, el mandatario resaltó el carácter pujante de Medellín y la señaló como un ejemplo para Colombia.

“Felices 351 años Medellín, una ciudad pujante que es ejemplo para todo el país”, escribió el jefe de Estado.

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El mensaje concluyó con dos consignas que han acompañado sus pronunciamientos públicos: “¡Firme por la Patria!” y “¡Viva Cristo Rey!”.

La publicación se produjo en el marco de la conmemoración de un nuevo aniversario de Medellín, ciudad reconocida por su transformación urbana, su actividad económica y su influencia en el desarrollo de Antioquia y del país.