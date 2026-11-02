El mensaje del presidente Abelardo De La Espriella para Medellín por sus 351 años de fundación

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, envió un mensaje de felicitación a Medellín con motivo de los 351 años de fundación de la capital antioqueña, en el que destacó el papel de la ciudad como referente de desarrollo para el país.
El Gobierno nacional se une a la celebración del cumpleaños de Medellín y exalta el aporte de sus habitantes al desarrollo social, cultural y económico del país.— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 2, 2026
Una fecha para reconocer el valor de su gente y su contribución a Colombia. pic.twitter.com/Bwff5PHq9d
A través de una publicación, el mandatario resaltó el carácter pujante de Medellín y la señaló como un ejemplo para Colombia.
“Felices 351 años Medellín, una ciudad pujante que es ejemplo para todo el país”, escribió el jefe de Estado.
Felices 351 años Medellín, una ciudad pujante que es ejemplo para todo el país.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 2, 2026
¡Firme por la Patria!
¡Viva Cristo Rey!
(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 https://t.co/rDAj2FsuBP
El mensaje concluyó con dos consignas que han acompañado sus pronunciamientos públicos: “¡Firme por la Patria!” y “¡Viva Cristo Rey!”.
La publicación se produjo en el marco de la conmemoración de un nuevo aniversario de Medellín, ciudad reconocida por su transformación urbana, su actividad económica y su influencia en el desarrollo de Antioquia y del país.