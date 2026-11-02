Defensora y procurador rechazan atentados en Planadas que dejan cuatro muertos: “El contexto jamás justifica el sufrimiento”

La defensora del Pueblo, Iris Marín, y el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, rechazaron los atentados perpetrados en el municipio de Planadas, Tolima, que dejaron un saldo preliminar de cuatro personas muertas y numerosas heridas. Entre las víctimas mortales se encuentra una bebé de apenas dos meses.

Atentado en Planadas, Tolima, deja cuatro personas muertas: entre las víctimas hay una bebé de dos meses

Eljach condenó los hechos y exigió resultados de las autoridades para esclarecer lo ocurrido y llevar ante la justicia a los responsables.

“¡No hay justificación alguna para tanta barbarie! El terrorismo no puede arrodillar a Colombia ni seguir arrebatándole la vida a nuestra gente”, afirmó el procurador, quien también pidió acciones inmediatas para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas.

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Por su parte, Marín advirtió que los ataques causaron daños indiscriminados contra la población y los bienes civiles. Entre las afectaciones reportadas se encuentran los daños a un hospital y a la farmacia ubicada en sus instalaciones, situación que compromete la atención médica y el acceso a medicamentos para la comunidad.

La defensora señaló que estos hechos constituyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y recordó que el riesgo en esta zona ya había sido advertido por la entidad mediante la Alerta Temprana 016 de 2022.

Según explicó, el escenario de violencia está relacionado con la disputa territorial entre las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, conocidas como el Estado Mayor Central (EMC), y la Segunda Marquetalia.

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El ataque en inmediaciones de una base militar ocasionó afectaciones en viviendas y en infraestructura cercana, según los primeros reportes sobre la emergencia. Foto: API

Marín agregó que el panorama se ha deteriorado por la expansión de la extracción ilícita de minerales en el sur del Tolima, especialmente en Ataco, donde también se han registrado hechos graves en los últimos días. De acuerdo con la funcionaria, la acción de la Fuerza Pública habría impedido que esta economía ilegal se extendiera hasta Planadas.

“El contexto explica, pero jamás permitirá justificar el sufrimiento del sur del departamento, motivado por la ambición alrededor de las economías ilegales”, sostuvo.

Finalmente, la defensora pidió respaldar a las autoridades locales y departamentales en la atención de las víctimas, la recuperación de las pérdidas materiales, la reconstrucción del hospital y el abastecimiento de medicamentos. También reiteró la disposición de la entidad para acompañar a la Alcaldía de Planadas, la Gobernación del Tolima y el Gobierno nacional en la respuesta a la emergencia.