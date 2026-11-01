La muerte de Antonio Navarro Wolff, uno de los protagonistas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y referente de la política colombiana, ha provocado múltiples reacciones.

Murió Antonio Navarro Wolff, uno de los constituyentes de 1991 y compañero de Petro en el M-19

Tras conocerse la noticia, comenzaron a circular mensajes de condolencia y reconocimiento a su trayectoria.

Tras conocerse la noticia, distintas personalidades y ciudadanos acudieron a sus redes sociales para expresar sus condolencias, recordar el legado de Navarro Wolff y despedir a quien fue uno de los protagonistas de la historia política reciente del país.

¿Quién fue Antonio Navarro Wolff? Su pasado en el M-19 y su relevancia en la política colombiana

Mensajes de condolencia tras la muerte del exdirigente

El senador Iván Cepeda se pronunció en un mensaje de condolencia en el que destacó su trayectoria y su aporte a la historia política de Colombia.

ANTONIO NAVARRO WOLF A Antonio lo conocí hace más de tres décadas. Tengo por él gran admiración y respeto como uno de los más destacados dirigentes de las izquierdas y del progresismo en Colombia. Su serenidad en momentos decisivos, sus convicciones democráticas y sociales, hacen parte de nuestro legado político. Vivirá siempre en nuestra memoria. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) November 1, 2026

Figuras políticas como Humberto de la Calle también recordaron los momentos en los que trabajaron juntos, recalcando su vocación de servicio y su búsqueda del bien común.

Estas fueron sus palabras:

“Me correspondió interactuar con Antonio Navarro Wolff en diversos momentos cruciales de la vida pública, en especial cuando trabajamos en la expedición de una nueva Constitución en 1991, él como Copresidente de la Asamblea y yo como Ministro delegado del Gobierno. Puedo testimoniar sobre su vocación de servicio, sus miras afincadas en la búsqueda del bien común, su inteligencia y su liderazgo constructivo. Mucho de la Constitución, que recoge un enorme consenso nacional, se le debe a él. Hace parte de un legado que en estos momentos es digno de protección y salvaguarda. Lamento la muerte de Antonio y envío mi mensaje de condolencia a su familia, sus allegados y sus amigos”.

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Por su parte el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, envió un mensaje de condolencia reconociendo el papel de Navarro Wolff en la reconciliación nacional y su legado como presidente de la Asamblea Constituyente de 1991.

Después de acordar la paz, Antonio Navarro Wolff fue un ejemplo de reconciliación. Fue presidente de la Asamblea Constituyente que terminó con la Constitución del 91 y luego dedicó su vida al servicio público, en su región Nariño y en todo el país. En Bogotá, ciudad que lo adoptó, fue secretario de Gobierno, además de precandidato a la Alcaldía. Después de firmar la paz, Antonio siempre apostó por ella. Fue también ejemplo de resiliencia: a pesar de las secuelas de la guerra en su cuerpo, siguió apostando por la democracia y nunca perdió la capacidad de reírse de sí mismo. A su familia y amigos, un abrazo solidario. — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 1, 2026

La activista por la paz Gloria Cuartas también manifestó su solidaridad con la familia de Navarro Wolff.

El expresidente Álvaro Uribe envió su solidaridad tras el fallecimiento del exconstituyente y copresidente de la Alianza Verde.

#Política | El expresidente Álvaro Uribe envió su solidaridad tras el fallecimiento del exconstituyente y copresidente de la Alianza Verde, Antonio Navarro Wolff. https://t.co/jCOZPnDBB1 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 1, 2026

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