Política

Colombia despide a Antonio Navarro Wolff, líder político y protagonista de la Constitución de 1991: reacciones a su muerte

Su fallecimiento, confirmado por su familia este domingo, ha generado mensajes de despedida y solidaridad.

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Redacción Semana
1 de noviembre de 2026 a las 6:07 p. m.
Murió Antonio Navarro Wolff.
Murió Antonio Navarro Wolff. Foto: Foto Semana

La muerte de Antonio Navarro Wolff, uno de los protagonistas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y referente de la política colombiana, ha provocado múltiples reacciones.

Murió Antonio Navarro Wolff, uno de los constituyentes de 1991 y compañero de Petro en el M-19

Tras conocerse la noticia, comenzaron a circular mensajes de condolencia y reconocimiento a su trayectoria.

Tras conocerse la noticia, distintas personalidades y ciudadanos acudieron a sus redes sociales para expresar sus condolencias, recordar el legado de Navarro Wolff y despedir a quien fue uno de los protagonistas de la historia política reciente del país.

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Mensajes de condolencia tras la muerte del exdirigente

El senador Iván Cepeda se pronunció en un mensaje de condolencia en el que destacó su trayectoria y su aporte a la historia política de Colombia.

Figuras políticas como Humberto de la Calle también recordaron los momentos en los que trabajaron juntos, recalcando su vocación de servicio y su búsqueda del bien común.

Estas fueron sus palabras:

“Me correspondió interactuar con Antonio Navarro Wolff en diversos momentos cruciales de la vida pública, en especial cuando trabajamos en la expedición de una nueva Constitución en 1991, él como Copresidente de la Asamblea y yo como Ministro delegado del Gobierno. Puedo testimoniar sobre su vocación de servicio, sus miras afincadas en la búsqueda del bien común, su inteligencia y su liderazgo constructivo. Mucho de la Constitución, que recoge un enorme consenso nacional, se le debe a él. Hace parte de un legado que en estos momentos es digno de protección y salvaguarda. Lamento la muerte de Antonio y envío mi mensaje de condolencia a su familia, sus allegados y sus amigos”.

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Por su parte el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, envió un mensaje de condolencia reconociendo el papel de Navarro Wolff en la reconciliación nacional y su legado como presidente de la Asamblea Constituyente de 1991.

La activista por la paz Gloria Cuartas también manifestó su solidaridad con la familia de Navarro Wolff.

El expresidente Álvaro Uribe envió su solidaridad tras el fallecimiento del exconstituyente y copresidente de la Alianza Verde.

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