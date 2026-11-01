Álvaro Uribe reaccionó a muerte de Antonio Navarro Wolff y contó lo que él hizo cuando era presidente

La familia de Antonio Navarro Wolff confirmó este domingo, primero de noviembre, el fallecimiento del reconocido dirigente político colombiano y exintegrante de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Murió Antonio Navarro Wolff, uno de los constituyentes de 1991 y compañero de Petro en el M-19

La noticia fue comunicada mediante un mensaje oficial en el que sus familiares expresaron su tristeza por la partida del líder y compartieron la hora de su muerte. Según el documento, Navarro Wolff falleció a las 2:42 de la tarde de este domingo.

“Con profundo recogimiento y dolor, le informamos a sus amigos, amigas y a todas y todos los colombianos que nuestro amado Antonio Navarro Wolff falleció a las 2:42 de la tarde de hoy, primero de noviembre”, señala el comunicado.

Uno de los que reaccionó fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien compartió un mensaje a través de su cuenta de X, hablando de la partida del político. El líder del Centro Democrático recordó las funciones de su colega, señalando lo respetuoso que fue cuando era presidente.

“Toda mi solidaridad con los familiares y amigos del Dr Antonio Navarro Wolff, quien falleció hoy. Su pensamiento contrario no afectó una relación respetuosa especialmente cuando coincidimos él en la Gobernación de Nariño y yo en el Gbno Nacional. El Dr Navarro daba razón de nuestro apoyo a todos los mandatarios regionales y locales sin que importara el origen político de su elección”, escribió.