Exparamilitares alias Don Berna y Julián Bolívar, citados en proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por la masacre de El Aro

Antes de que termine el año, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia buscará adelantar dos diligencias judiciales por la masacre de El Aro, en la que está vinculado el expresidente Álvaro Uribe.

De acuerdo con fuentes judiciales, el 12 de noviembre se buscará escuchar los testimonios de los exjefes paramilitares alias Don Berna y alias Julián Bolívar.

El ente acusador busca indagar a fondo sobre los responsables del crimen de lesa humanidad que se registró en octubre de 1997 en el departamento de Antioquia.

En la masacre de El Aro denunciaron supuestas alianzas del Ejército con las AUC. Foto: SEMANA

Cabe señalar que el expresidente Álvaro Uribe ha negado, en medio de diligencias judiciales, tener relación con el hecho violento ocurrido en Antioquia.

“No he sido asesino”, dijo el expresidente antes de la indagatoria que rindió meses atrás ante la Fiscalía por las masacres de El Aro y La Granja.

En ese momento, el exmandatario añadió: “Acudo a esta acusación con el dolor de la injusta condena de mi hermano, un fiquero básico de valores morales, condenado por quienes no supieron de él más allá de las opiniones de sus acusadores, el mismo comité de mis adversarios políticos”.

Así mismo indicó que “creí que le había servido a la Nación, pero hoy acudo a decir que no he sido asesino. El dolor que me afecta no deteriora mi amor y mi lucha por Colombia, que permanece por encima de honores y dolores”.

Diego Murillo, alias Don Berna, ha sido uno de los mayores generadores de violencia en el país. Foto: ARCHIVO PARTICULAR

Sobre lo ocurrido en Antioquia, se ha indicado que la masacre de La Granja (1996), la masacre de El Aro (1997) y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle (1998) están conectados por las denuncias de supuestas alianzas entre grupos paramilitares y la Fuerza Pública en el municipio de Ituango, Antioquia.