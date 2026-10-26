Caso Donovan Balanta: Un juez envió a la cárcel a los cuatro policías capturados

Un problema entre vecinos en límites entre Bogotá y Soacha se convirtió en una tragedia cuando un grupo de policías llegó a atender la situación y, en lugar de remediarla, la empeoró. Donovan Balanta, un joven que aparentemente lanzó una botella contra los uniformados, terminó muerto en un procedimiento.

Policías capturados por la muerte de Donovan Balanta no aceptaron cargos. Fiscalía imputó homicidio y tortura

Los videos y elementos de prueba recaudados por la fiscalía advierten la presunta responsabilidad de cinco uniformados en el procedimiento que dejó muerto y admitió la necesidad de imputar cargos por homicidio y tortura; los policías negaron su participación en estos hechos.

Con la evidencia recaudada y luego de la imputación, el ente acusador insistió al juez de control de garantías en una medida de aseguramiento en contra de los policías tras advertir que son un peligro para el proceso que apenas arranca y, dada la condición de sus cargos, incluso serían un riesgo para la comunidad.

“Un juez penal de control de garantía impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al mayor Roque Correa Yánez, el subintendente Henar Santiago Tapiero Tique y los patrulleros Jonathan Alexander Giraldo Torres y Santiago Vargas Romero, investigados por su presunta responsabilidad en la muerte de Donovan Balanta Paz, de 34 años”, dijo la Fiscalía.

Policías investigados por su presunta responsabilidad en la muerte de Donovan Balanta Paz Foto: Suministrada (API)

Durante la imputación de cargos, el fiscal advirtió que los policías, en lugar de prestar atención inmediata a Donovan Balanta, que aseguró tenía dolores muy fuertes en el pecho, continuaron con las agresiones y lo dejaron en el piso. Solo hasta que lo vieron muy mal lo trasladaron a un centro asistencial donde falleció producto de los golpes.

”La investigación dirigida por fiscales de la Seccional Cundinamarca y de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos se siguió con un enfoque diferencial étnico-racial. Está relacionada con los hechos ocurridos el pasado 20 de septiembre, durante un procedimiento en el barrio Caracolí, en el sur de Bogotá, y la posterior permanencia de la víctima en la estación de policía de Cazucá, en Soacha (Cundinamarca)”, señaló el ente acusador.

Durante la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, la Fiscalía presentó algunos videos de seguridad en la estación de Policía de Soacha y donde se observa el estado en que se encontraba Donovan Balanta en el piso y dijo la Fiscalía semidesnudo pidiendo la atención médica.

Policías investigados por su presunta responsabilidad en la muerte de Donovan Balanta Paz Foto: Suministrada (API)

“Allí presuntamente estuvo esposado de manos y semidesnudo, mientras continuaban las agresiones físicas y recibía otras tres descargas eléctricas. Aunque manifestaba dificultades para respirar y solicitaba atención médica, al parecer, los funcionarios no gestionaron su traslado oportuno a un centro asistencial”, explicó la Fiscalía.

Con la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento en su contra, los policías arrancan un proceso formal en el que la Fiscalía insiste en su responsabilidad en los delitos de homicidio y tortura. Como ninguno aceptó su responsabilidad, se espera que en audiencias posteriores, incluso de juicio, puedan resolver su situación jurídica.