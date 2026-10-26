Nación

Comunidad atrapó a delincuentes que estarían robando celulares cerca a Unicentro

Hacia las horas de la tarde se llevaron a cabo los hechos.

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Redacción Semana
26 de octubre de 2026 a las 3:53 p. m.
Esta es la información de los hechos acontecidos en las cercanías al centro comercial.
Esta es la información de los hechos acontecidos en las cercanías al centro comercial. Foto: Unicentro - API

En las horas de la tarde, ciudadanos que estaban en inmediaciones del centro comercial Unicentro, al norte de la capital, vivieron momentos de angustia luego de que la comunidad atrapará a varios delincuentes que presuntamente se dedicarían al hurto de celulares a través de la modalidad de “raponazo”.

Pese a que algunos vecinos escucharon disparos en inmediaciones del lugar, la Policía Metropolitana de Bogotá le dijo a SEMANA que no tienen reportes de estos.

”Cerca al centro comercial Unicentro, habían unos presuntos delincuentes tratando de hurtar celulares en el sector a ciudadanos mediante la modalidad de raponazo. Con la ayuda de la comunidad, que los intercepta, son traslados a la clínica para recibir atención médica, porque recibieron golpes. En este momento se está verificando si se judicializan o no, depende de la denuncia que se instaure”, comentó la institución a SEMANA.