Devolución del IVA para vehículos híbridos y eléctricos será más fácil: las medidas anunciadas por el Gobierno De La Espriella

El Gobierno nacional del presidente Abelardo De La Espriella sigue avanzando en múltiples acciones para seguir apostando a la movilidad de desarrollo sostenible, luego de que el país siga demostrando interés hacia el mercado de vehículos eléctricos e híbridos.

Así quiere el Gobierno De La Espriella cambiar el Código de Tránsito: reglas más equitativas y vías más seguras

Durante lo transcurrido del 2026, estas unidades han comenzado a destacar bastante en el sector automotor, consiguiendo sus mayores registros en el país. Los reportes de la ANDI y Fenalco indican que, con corte hasta el mes de septiembre, se han matriculado 114.255 unidades nuevas que cuentan con estas tecnologías.

Ante la magnitud que ha tenido en Colombia, la Administración Nacional anunció una serie de medidas para agilizar la devolución del IVA por la compra de autos eléctricos e híbridos, para atender el incremento de solicitudes que ha dificultado el acceso de este beneficio tributario a los ciudadanos.

El vocero del Gobierno Nacional, Miller Soto, informó que el objetivo del presidente De La Espriella es brindar una solución ante la creciente demanda que se vive en el país para conseguir estos vehículos y facilitar el acceso de los ciudadanos a los incentivos que les corresponden.

“La conciencia ambiental está creciendo a pasos agigantados. Cada día son más las familias y las empresas que deciden apostarle a la movilidad sostenible comprando vehículos híbridos y eléctricos”, afirmó Soto.

Según lo comentado por el vocero, el crecimiento de la demanda por estos autos ha superado exponencialmente las proyecciones iniciales. En el año 2024, el universo de autos que eran objeto de este beneficio solamente correspondía a 19 unidades. Hoy en día, esta cifra aumentó bastante, alcanzando alrededor de 92 mil vehículos, es decir, un incremento del 480%.

La solución del Gobierno De La Espriella para la devolución del IVA para vehículos eléctricos e híbridos

El Gobierno Nacional reconoce las múltiples dificultades que enfrentan los ciudadanos que intentan conseguir una cita con la DIAN para adelantar el procedimiento, por lo que han compartido las medidas que serán implementadas para adelantar el trámite.

Entre ellas, se aplicará un esquema de asignación de citas, el cual se encarga de evitar que sistemas digitales bloqueen los cupos disponibles.

“La DIAN modificó el esquema de liberación de citas. Ahora se distribuyen de manera sorpresiva en diferentes franjas horarias a lo largo del día, impidiendo que estos sistemas maliciosos, como los bots, bloqueen los espacios y asegurando que sea el verdadero ciudadano quien logre agendar su trámite”, comentó Soto.

La administración de Abelardo De la Espriella busca facilitar el acceso de los ciudadanos a la devolución del IVA por la adquisición de vehículos con tecnologías híbridas y eléctricas. Foto: Getty Images

Otras de las acciones del Gobierno son aumentar la capacidad de atención para los usuarios. Hoy en día se asignan alrededor de 200 citas diarias para realizar la devolución del IVA en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga.

Para el resto de regiones, el vocero indica que no tendrán que pedir una cita con la DIAN, ya que solamente tendrán que hacer otro proceso: “Simplemente deben enviar su documentación al correo electrónico de la dirección seccional de la DIAN donde tengan su domicilio fiscal y ya está”.

También se llevará a cabo una prueba piloto de inteligencia artificial en la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, con el objetivo de reducir el tiempo inicial de revisión de los documentos a 15 minutos.

“Lo que antes tomaba horas o días de revisión manual, ahora, gracias a esta tecnología de punta, permitirá reducir el tiempo inicial de validación de sus documentos a tan solo 15 minutos. Una vez comprobemos su éxito en la capital del país, nos llevaremos este piloto a Medellín y luego al resto del territorio nacional”, afirmó el vocero Miller Soto.