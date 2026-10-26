Manifestación en el Museo Nacional afecta la movilidad en Bogotá: TrasMilenio reporta cientos de usuarios afectados

Bogotá volvió a registrar una fuerte presencia de manifestantes este lunes 26 de octubre, tras registrarse una movilización en la carrera 7 con calle 32, a la altura del Museo Nacional.
La presencia de manifestantes ha afectado la movilidad en la ciudad, derivando en el desvío de varias rutas duales y zonales por parte del servicio de transporte público, TransMilenio. Hasta el momento, la entidad comenta que, a causa de la movilización, 11,105 usuarios se han visto afectados.
#Bogotá | Nueva jornada de manifestaciones en el centro de la capital. A esta hora se presentan bloqueos en la Carrera Séptima y la Carrera tercera. @TransMilenio anunció desvíos de rutas de TransMizonal.— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 26, 2026
Vía: @Nia_Maldonadoohttps://t.co/qRQodC6mox pic.twitter.com/FDZEQrDRVZ
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