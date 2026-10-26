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Manifestación en el Museo Nacional afecta la movilidad en Bogotá: TrasMilenio reporta cientos de usuarios afectados

Las entidades correspondientes siguen actualizando sobre la novedad que se registra en el centro de la ciudad.

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Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

26 de octubre de 2026 a las 2:48 p. m.
Se registra manifestación a la altura del Museo Nacional en Bogotá.
Se registra manifestación a la altura del Museo Nacional en Bogotá. Foto: Imagen extraida de @UltimaHoraCR y Getty Images

Bogotá volvió a registrar una fuerte presencia de manifestantes este lunes 26 de octubre, tras registrarse una movilización en la carrera 7 con calle 32, a la altura del Museo Nacional.

La presencia de manifestantes ha afectado la movilidad en la ciudad, derivando en el desvío de varias rutas duales y zonales por parte del servicio de transporte público, TransMilenio. Hasta el momento, la entidad comenta que, a causa de la movilización, 11,105 usuarios se han visto afectados.

*Noticia en desarrollo…