Manifestación en el Museo Nacional afecta la movilidad en Bogotá: TrasMilenio reporta cientos de usuarios afectados

Bogotá volvió a registrar una fuerte presencia de manifestantes este lunes 26 de octubre, tras registrarse una movilización en la carrera 7 con calle 32, a la altura del Museo Nacional.

La presencia de manifestantes ha afectado la movilidad en la ciudad, derivando en el desvío de varias rutas duales y zonales por parte del servicio de transporte público, TransMilenio. Hasta el momento, la entidad comenta que, a causa de la movilización, 11,105 usuarios se han visto afectados.

*Noticia en desarrollo…