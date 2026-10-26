Murió Eric Bauza, famoso actor de doblaje que le dio vida a Bugs Bunny, a los 46 años

La industria del entretenimiento lamenta la muerte de Eric Bauza, actor canadiense que se destacó por prestar su voz a algunos de los personajes más populares de la animación. El artista murió el domingo 25 de octubre, cuando tenía 46 años. La noticia fue divulgada por sus familiares mediante una publicación en redes sociales.

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A lo largo de su carrera, Bauza se convirtió en una de las voces asociadas a la franquicia Looney Tunes. Entre sus interpretaciones más reconocidas se encuentran Bugs Bunny y el Pato Lucas. Asimismo, participó en la caracterización de otros personajes clásicos, como Piolín, Porky Pig, Elmer Gruñón y el gallo Claudio, figuras que han permanecido en la memoria de varias generaciones.

La muerte del actor se produjo de forma inesperada. Según los registros de la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles, el fallecimiento estuvo relacionado con una enfermedad cardiovascular hipertensiva. La información generó reacciones entre seguidores de su trabajo y personas vinculadas al sector de la animación.

De acuerdo con lo recopilado por CNN, Bauza nació en Toronto, Canadá, y construyó una carrera de más de 20 años en el doblaje. Su experiencia quedó reflejada en más de 400 créditos profesionales y en colaboraciones con importantes compañías de entretenimiento, entre ellas Disney, DreamWorks y Warner Bros. También participó en títulos como La película de Super Mario Bros., Las aventuras del Gato con Botas y Muppet Babies.

Su recorrido profesional estuvo acompañado de reconocimientos. El actor obtuvo tres premios Emmy en la categoría infantil y familiar, correspondientes a los años 2022, 2023 y 2025, gracias a su participación en diferentes producciones animadas.

Con su fallecimiento, el doblaje pierde a un intérprete cuya voz contribuyó a dar continuidad a personajes históricos de la televisión y el cine, manteniéndolos presentes entre el público contemporáneo.