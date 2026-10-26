María Fernanda Cabal atraviesa una nueva etapa en su vida política tras poner fin a una trayectoria de 12 años vinculada al Centro Democrático. En medio de este cambio, la exsenadora y politóloga participó en una entrevista para el pódcast La lupa, donde habló sobre diferentes aspectos de su vida personal y familiar.

María Fernanda Cabal subió fotos de su juventud y recordó día de su matrimonio; le llovieron elogios: “Buenos tiempos”

Durante la conversación, Cabal se refirió a su matrimonio con José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), y compartió detalles sobre la relación que han construido a lo largo de los años. Sus declaraciones permitieron conocer otra faceta de la excongresista, más allá de su participación en la política nacional.

En la charla, María Fernanda Cabal quiso hablar sobre la verdad que había detrás de esta unión, mencionando que su pareja tenía más experiencia en la política y siempre fue un apoyo para este camino que construyó.

De hecho, señaló que uno de los aspectos más importantes de su matrimonio fue la madurez de su compañero, quien tenía 30 años cuando se casaron. Él ya era profesional y le enseñó “el método, pues era desorganizada y le costaba”.

“Con él, siento que la madurez masculina es importante para la mujer, porque muchas veces la mujer madura antes que el hombre. Cuando se casan de la misma edad, ella tiene mucho más empuje, más compromiso, estás terminando de criar a tu marido”, indicó.

Al hablar sobre el sacramento, fue clara en que era algo aburrido y muy largo, por lo que tenían que darse dimensiones nuevas para llevar las cosas poco a poco. Allí contó que le enviaron a su esposo un fragmento de una entrevista que concedió, refiriéndose a que se veían poco o se envenenaban.

“El matrimonio es muy largo y aburrido, momento en los que como dije en una entrevista: habíamos durado mucho, uno por la conversación y dos porque nos vemos poco, porque si nos viéramos todos los días, yo decía que yo lo envenenaba y creo que él también me envenenaría a mí”, comentó.

Al referirse a las dinámicas de su unión, habló de la tensión que se podía generar por sus genios, ya que ambos se detonaban mutuamente. La excongresista indicó que era muy tranquila, pero su esposo era más templado y la llevaba a esos espacios de sulfurarse.

“Con él ha sido construir con dificultades”, agregó.

“Él admira mi capacidad de comunicación, el discurso, las frases, el comunicar con más facilidad, no extender para explicar algo, no usar palabras rebuscadas. Comunicarse con lo que la gente entienda”, agregó.

No obstante, reveló otra verdad de su relación, mencionando que ya no era celosa, contrario a lo que sí fue cuando fue novia. Allí hizo un apunte sobre los hombres costeños, asegurando que la hicieron pasar momentos complicados.