María Fernanda Cabal reaccionó a participación de Petro en las marchas del 14 de octubre: “Qué encarte”

A través de X, el expresidente Gustavo Petro anunció desde la semana pasada que participará en la marcha del 14 de octubre en Bogotá.

De La Espriella habló de las marchas convocadas para el 14 de octubre: dijo que no permitirá bloqueos ni que “incendien el país”

“Estaré en la marcha del 14 de octubre en Bogotá y espero a todo el pueblo trabajador de la ciudad. Es ya que tenemos que movernos y preparar la lucha hasta la huelga general por un salario mínimo vital para el año 2027 y un plan serio de lucha contra el hambre para mitigar el efecto que dejará la sequía. La marcha se debe ser multitudinaria y completamente pacífica. La dignidad es tranquila y contundente”, dijo Petro el pasado miércoles.

Quien reaccionó a la participación de Petro en las marchas fue la exsenadora María Fernanda Cabal.

“Qué encarte este tipo. Cuatro años con la chequera de nuestros impuestos y quiere destruir lo que queda. Como el rey caído, añora el palacio y sus fiestas romanas con sus mariposas amarillas, mientras los colombianos pagan las consecuencias de su gobierno. Qué capacidad para crear caos y después posar de salvador”, dijo puntualmente Cabal en X, esta mañana de martes, 13 de octubre.