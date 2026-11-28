Las unidades de inteligencia están en una carrera contrarreloj para materializar el golpe más fuerte contra los grupos armados ilegales durante el mandato de Abelardo De La Espriella en 2026. SEMANA conoció que las autoridades se fijaron la meta de interceptar o capturar a uno de los dos líderes de las disidencias de las Farc antes de finalizar el año, bien sea alias Iván Mordisco o Calarcá.

Ejército desmontó artefacto explosivo ubicado por las disidencias de Iván Mordisco en la vía Panamericana

La misión está en desarrollo, cuenta con el respaldo tecnológico del Gobierno de Estados Unidos y se adelanta en varios frentes. La tarea es atrapar a uno de los dos criminales en las próximas semanas, que serían los responsables de las acciones delincuenciales de los últimos días..