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Judiciales

Ejército desmontó artefacto explosivo ubicado por las disidencias de Iván Mordisco en la vía Panamericana

Por dicha vía transitan, en promedio, 300 personas por hora.

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Redacción Semana
16 de noviembre de 2026 a las 9:57 a. m.
El Ejército Nacional neutralizó una carga explosiva ubicada por las disidencias de las Farc en la Vía Panamericana.
El Ejército Nacional neutralizó una carga explosiva ubicada por las disidencias de las Farc en la Vía Panamericana. Foto: Ejército Nacional

Las disidencias de las Farc, al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, continúan con sus acciones en contra de la población civil y los integrantes de la Fuerza Pública.

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En las últimas horas, el Ejército Nacional logró desmontar una carga explosiva que había sido ubicada en la vía Panamericana, en el departamento del Cauca.

Los soldados de la Brigada No. 29 con el apoyo del Grupo de Caballería Liviana No. 8 realizaron la destrucción controlada del “dispositivo explosivo improvisado (IED)” en el sector de Cachimbal, municipio de Santander de Quilichao.

La información de inteligencia y contrainteligencia indicó que la carga explosiva fue instalada por la estructura Jaime Martínez, que delinque en la zona y que hace parte de las disidencias de Iván Mordisco.

“El dispositivo estaría relacionado con posibles ataques mediante drones por parte de integrantes de la estructura Jaime Martínez, del GAO-r al mando de alias Iván Mordisco, cuyas acciones violentas generan temor entre las comunidades del norte del Cauca”, señaló el Ejército Nacional.

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Y es que por dicha vía, según datos oficiales, se movilizan 300 personas en promedio cada hora. Hecho por el cual, es una vía principal para temas de comercio.

“Nuestros soldados mantienen su despliegue operacional en este corredor vial y desarrollan operaciones militares para contrarrestar las amenazas de los grupos armados ilegales y proteger la vida de quienes transitan por esta región”, precisó.

Tropas de la Tercera División del Ejército reforzaron la vigilancia en los puntos críticos entre el Valle y el Cauca para garantizar la movilidad y evitar nuevas incursiones de las disidencias de Iván Mordisco.
Tropas de la Tercera División del Ejército reforzaron la vigilancia en los puntos críticos entre el Valle y el Cauca para garantizar la movilidad y evitar nuevas incursiones de las disidencias de Iván Mordisco. Foto: AFP

Recientemente, las disidencias de Iván Mordisco dejaron una carga explosiva sobre el peaje que, desde Neiva, conduce hacia Bogotá, ubicado a cinco minutos del casco urbano de la capital del Huila.

El estruendo de grandes proporciones dejó la estructura, recién construida, casi en ruinas. El techo, las paredes, las oficinas y la estructura por donde pasan los vehículos quedaron afectados.

La movilidad quedó parcialmente reducida porque es la vía principal que comunica el sur con el centro del país. En la mañana de este domingo, los vehículos particulares y de servicio público circulan sin pagar.