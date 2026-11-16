Ejército desmontó artefacto explosivo ubicado por las disidencias de Iván Mordisco en la vía Panamericana

Las disidencias de las Farc, al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, continúan con sus acciones en contra de la población civil y los integrantes de la Fuerza Pública.

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En las últimas horas, el Ejército Nacional logró desmontar una carga explosiva que había sido ubicada en la vía Panamericana, en el departamento del Cauca.

Los soldados de la Brigada No. 29 con el apoyo del Grupo de Caballería Liviana No. 8 realizaron la destrucción controlada del “dispositivo explosivo improvisado (IED)” en el sector de Cachimbal, municipio de Santander de Quilichao.

#LoÚltimo | ¡Ejército Nacional neutraliza amenaza con explosivos en la vía Panamericana, por donde transitan aproximadamente 300 personas cada hora! La oportuna reacción de soldados de la #Brigada29, con capacidades especializadas del Grupo de Caballería Liviana N.° 8, permitió la destrucción controlada de un dispositivo explosivo improvisado (IED) en el sector de Cachimbal, municipio de Santander de Quilichao, #Cauca, evitando riesgos para la vida e integridad de la población civil. Según información preliminar, el dispositivo estaría relacionado con posibles ataques mediante drones por parte de integrantes de la estructura Jaime Martínez, del GAO-r al mando de alias Iván Mordisco, cuyas acciones violentas generan temor entre las comunidades del norte del Cauca. Nuestros soldados mantienen su despliegue operacional en este corredor vial y desarrollan operaciones militares para contrarrestar las amenazas de los grupos armados ilegales y proteger la vida de quienes transitan por esta región. Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier amenaza o actividad sospechosa a través de la #Linea107, gratuita y confidencial. #ContraElTerrorismo #HéroesAlServicioDeLaPatria — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) November 15, 2026

La información de inteligencia y contrainteligencia indicó que la carga explosiva fue instalada por la estructura Jaime Martínez, que delinque en la zona y que hace parte de las disidencias de Iván Mordisco.

“El dispositivo estaría relacionado con posibles ataques mediante drones por parte de integrantes de la estructura Jaime Martínez, del GAO-r al mando de alias Iván Mordisco, cuyas acciones violentas generan temor entre las comunidades del norte del Cauca”, señaló el Ejército Nacional.

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Y es que por dicha vía, según datos oficiales, se movilizan 300 personas en promedio cada hora. Hecho por el cual, es una vía principal para temas de comercio.

“Nuestros soldados mantienen su despliegue operacional en este corredor vial y desarrollan operaciones militares para contrarrestar las amenazas de los grupos armados ilegales y proteger la vida de quienes transitan por esta región”, precisó.

Tropas de la Tercera División del Ejército reforzaron la vigilancia en los puntos críticos entre el Valle y el Cauca para garantizar la movilidad y evitar nuevas incursiones de las disidencias de Iván Mordisco. Foto: AFP

Recientemente, las disidencias de Iván Mordisco dejaron una carga explosiva sobre el peaje que, desde Neiva, conduce hacia Bogotá, ubicado a cinco minutos del casco urbano de la capital del Huila.

El estruendo de grandes proporciones dejó la estructura, recién construida, casi en ruinas. El techo, las paredes, las oficinas y la estructura por donde pasan los vehículos quedaron afectados.

La movilidad quedó parcialmente reducida porque es la vía principal que comunica el sur con el centro del país. En la mañana de este domingo, los vehículos particulares y de servicio público circulan sin pagar.