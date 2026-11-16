Padres de María Camila Pantoja, subteniente secuestrada, hablaron con SEMANA y enviaron contundente mensaje al ELN

La incertidumbre y la preocupación continúan para la familia de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, quien permanece secuestrada por el ELN en el departamento de Arauca. Mientras avanzan las investigaciones para conseguir su liberación, sus padres mantienen la esperanza de volver a tenerla en casa y hacen un llamado a los responsables de su retención.

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SEMANA estuvo presente en una eucaristía realizada en Bogotá para pedir por la libertad de la uniformada. Al finalizar el encuentro religioso, este medio conversó con sus padres, quienes aprovecharon el espacio para enviar un mensaje directo a la guerrilla y solicitar que permitan el regreso de su hija.

La madre de la subteniente, quien prefirió reservar su nombre, se dirigió especialmente a alias Cendales, a quien le pidió que tenga consideración con la situación que atraviesa su familia y permita la liberación de María Camila.

La familia de María Camila Pantoja mantiene la esperanza de que la joven oficial regrese pronto a casa. Foto: Suministrado a Semana

María Camila Pantoja permanece en poder del ELN mientras su familia pide que sea liberada. Foto: Suministrado a Semana

“Alías Cendales, por favor, entréganos a nuestra hija María Camila, como mamá te lo pido de todo corazón. La necesitamos, no hay derecho de que ella esté allá con ustedes. Es una niña, no solamente ella, también todos los secuestrados que tenemos, los soldados. No hay derecho de quitarle la libertad a una persona”. dijo la mamá de la subteniente, quien prefirió reservar su nombre.

Sus palabras reflejan la angustia que vive la familia desde que se conoció el secuestro de la joven oficial. La mujer también extendió su petición a los demás integrantes de la Fuerza Pública que permanecen privados de la libertad y señaló que ninguna persona debería perder su derecho a estar con sus seres queridos.

La subteniente María Camila Pantoja es hija de Bernardo Pantoja, quien ha liderado llamados para conseguir su liberación. Foto: Suministrado a Semana

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Por su parte, Bernardo Pantoja, padre de María Camila, insistió en que la prioridad debe ser la vida y la integridad de su hija. En diálogo con SEMANA, manifestó que no considera aceptable que el secuestro sea utilizado como mecanismo de presión frente al Gobierno y pidió que la joven sea liberada sin condiciones.

“Yo como padre el único mensaje que puedo dar es que liberen a mi hija, eso es lo único que puedo hacer. El secuestro no se puede aceptar y tampoco que sea como un mecanismo de presión ante el Gobierno. Primero está la vida de mi hija. Segundo, la integridad, el respeto que se debe tener y la pronta liberación y que regrese al seno de nuestro hogar. Aquí no hay ninguna condición, ni esperar en otro sentido”.

Los padres de María Camila Pantoja esperan que el ELN permita el regreso de la subteniente a su hogar. Foto: Suministrado a Semana

El padre también se refirió a las acciones que adelanta para encontrar una salida que permita el regreso de la subteniente. Aunque señaló que las autoridades continúan trabajando en la investigación, explicó que, como familiar, ha buscado diferentes caminos y acercamientos institucionales para conocer la situación de su hija y contribuir a su liberación.

Además, mencionó que está dispuesto a acudir a organizaciones y entidades que puedan acompañar el proceso.

María Camila Pantoja Hernández, subteniente del Ejército Nacional que permanece secuestrada por el ELN en Arauca. Foto: Suministrado a Semana

María Camila Pantoja continúa secuestrada en Arauca, mientras su familia busca alternativas para conseguir su regreso. Foto: Suministrado a Semana

“Las autoridades siguen trabajando en lo suyo. Cabe anotar que yo como padre tengo que hacer y buscar a mi hija y dentro de eso no hay algún método. Nos tocaron como familia, a la familia Pantoja Hernández, tocaron lo más sagrado que es mi hija y dentro de eso y tengo que buscar acercamientos con la iglesia, con las entidades, las instituciones, la Defensoría del pueblo, con las ONG y con quien sea, tengo que buscar la liberación de ella”, afirmó.