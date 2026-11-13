Un soldado muerto y otro herido en Saravena, Arauca: uniformados cayeron en un área llena de explosivos

El Ejército Nacional dio a conocer este viernes 13 de noviembre el asesinato de un soldado en medio de una operación militar que adelantaban en Saravena, Arauca, en contra de la guerrilla del ELN. “En desarrollo de una operación militar en la vereda El Consuelo, municipio de Saravena, Arauca, tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 18 fueron afectadas por la explosión de un área preparada, hecho que ocasionó lesiones a dos de nuestros soldados profesionales”, indicaron.

Esta es la prueba de supervivencia de la subteniente del Ejército, Camila Pantoja, secuestrada por el ELN

Dos uniformados terminaron con lesiones en varias zonas de su cuerpo, por lo que fueron auxiliados por sus compañeros en el lugar, pero en el traslado murió el soldado profesional Carlos Andrés Durán Sierra. Mientras que el segundo afectado se encuentra en un centro asistencial bajo cuidado del personal médico especializado.

“De manera inmediata, los militares brindaron los primeros auxilios a los uniformados afectados, establecieron un dispositivo de seguridad y adelantaron los procedimientos necesarios para habilitar el área de extracción y efectuar la evacuación aeromédica”, indicaron.

Se agrava situación jurídica de implicados en desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez en Antioquia

La institución militar rechazó categóricamente el asesinato del soldado en medio de las operaciones que adelantaban en la zona en contra de los grupos armados ilegales que delinquen en la zona, especialmente el ELN.

“El asesinato de nuestro Soldado Profesional enluta profundamente a la institución. Honramos su memoria y reconocemos el valor y compromiso con el que sirvió a la patria. Extendemos un abrazo solidario y nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de unidad”, sostuvieron.

Ejército Nacional adelanta operaciones militares. Foto: Gabriel Salazar - SEMANA.

Las operaciones en contra de los ilegales por parte de las Fuerzas Militares no se detienen: “Rechazamos categóricamente estos hechos, que atentan contra la vida y la integridad de los integrantes de la Fuerza Pública, y reiteramos nuestro compromiso de continuar desarrollando operaciones militares en cumplimiento de la misión constitucional”.

En el departamento de Arauca también fue secuestrada la subteniente María Camila Pantoja por parte de la guerrilla del ELN, quien ha confirmado que la tiene en su poder mediante una prueba de supervivencia, donde la oficial entregó algunas palabras.