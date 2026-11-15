“Yo la reemplazo”: el desgarrador mensaje del padre de la subteniente María Camila Pantoja en eucaristía por su liberación

La incertidumbre continúa para la familia de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, quien permanece secuestrada por el ELN en el departamento de Arauca.

Mientras avanzan las gestiones para conseguir su liberación, sus seres queridos mantienen la esperanza de que pueda regresar pronto a casa.

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El caso ha generado preocupación, especialmente después de que se conociera un video en el que la uniformada se dirigió a sus familiares para pedirles que busquen una salida humanitaria y eviten que su situación se resuelva mediante una operación de rescate de la Fuerza Pública.

La grabación fue entregada por el ELN como parte de las pruebas de supervivencia de la oficial, material que también incluía una carta escrita por ella.

En el video, Pantoja aparece vestida de civil y envía un mensaje especialmente a su padre, en el que expresa su preocupación por los riesgos que podría representar una intervención armada.

“Papá, sé que es difícil, pero tienes que cuidarlas a todas y, aparte de eso, tienes que ayudar a que todo sea por ayuda humanitaria; si no, no los volveré a ver. Es por el bien de todos”, manifestó.

La subteniente también aprovechó la grabación para recordarles a sus seres queridos cuánto los quiere y pedirles que continúen con sus actividades y proyectos personales, pese a la difícil situación que enfrenta la familia.

“Me quedo corta en palabras. Recuerden que los amo con todo mi ser. Tienen un recuerdo vivo siempre y llevo tu sangre en mi cuerpo, como me has dicho (…). No dejen de hacer sus cosas ni lo que más les gusta. Sigue con tu arte. Los amo por siempre”, expresó.

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Así fue la ceremonia por la pronta liberación de María Camila

En medio de este panorama, familiares, ciudadanos y personas cercanas a la Fuerza Pública se reunieron en la Catedral Castrense Jesucristo Redentor para participar en una ceremonia religiosa por la liberación de la subteniente.

El encuentro fue un espacio de oración y acompañamiento para sus seres queridos, quienes han recibido muestras de solidaridad desde que se conoció el secuestro.

Al finalizar la ceremonia, Bernardo Pantoja, padre de la oficial, tomó la palabra para agradecer a quienes han estado pendientes de la situación y se han unido a las oraciones por el regreso de su hija. Durante su intervención, reconoció que enfrentar estos días no ha sido sencillo y destacó que el respaldo de los asistentes le ha dado fuerzas para continuar.

“Por la fe de todos, por el acompañamiento, me está dando la fuerza, y cada día con las oraciones, y cada uno, y cada día con el acompañamiento de ustedes, vamos a tener en cuenta el regreso de María Camila a nuestro hogar”, expresó.

El padre también habló de las oraciones que eleva para encontrar la manera de traer de vuelta a su hija. En sus palabras, manifestó que le pide a Dios sabiduría para encontrar el camino que permita su liberación.

“Le pido a mi Dios que me dé sabiduría, que me ilumine el camino, que me diga dónde se encuentra mi hija para poderla traer”, dijo.

Uno de los momentos más emotivos de su intervención llegó cuando se refirió a su compromiso como padre y a su disposición de desplazarse a cualquier lugar si eso fuera necesario para conseguir el regreso de María Camila.

Familiares, allegados y ciudadanos participaron en una eucaristía en Bogotá para pedir por la liberación de la subteniente María Camila Pantoja. Foto: Semana

“Si es necesario, yo la reemplazo, yo ya viví. Para poder seguir adelante y que ella siga con sus sueños (…) Me estoy esforzando como padre; si me toca ir a donde sea, lo haré. Porque siempre mis hijas serán la protección, siempre viviré para ellas y siempre estaré luchando por ellas”, manifestó.

Antes de concluir, Bernardo Pantoja volvió a agradecer a quienes acompañaron a su familia durante la ceremonia y dirigió un mensaje a la subteniente, en el que le reiteró que seguirá esperándola.

“Hija mía, te espero con alma y siempre estaré contigo. Jamás te soltaré”, expresó.

¿Qué se sabe del secuestro de la subteniente María Camila Pantoja?

La subteniente María Camila Pantoja Hernández fue secuestrada en el departamento de Arauca por integrantes del ELN, organización que reconoció su responsabilidad en el hecho y confirmó que la uniformada se encontraba en su poder.

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El 12 de noviembre se conoció la entrega de pruebas de supervivencia de la oficial a una comisión humanitaria. El material fue entregado durante el procedimiento que permitió la liberación de dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes permanecían secuestrados por esa organización.

La eucaristía reunió a personas que se sumaron a la petición de libertad para la subteniente de la Policía. Foto: Semana

Aunque la difusión de la grabación permitió conocer un mensaje directo de la subteniente a sus familiares, su situación continúa sin resolverse. Por ahora, sus seres queridos mantienen la esperanza de que regrese a casa.