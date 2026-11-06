Habla el papá de la subintendente María Camila Pantoja, secuestrada por el ELN: hizo llamado urgente al Gobierno De La Espriella

El coronel en retiro Bernardo Pantoja habló por primera vez del secuestro de su hija, la subintendente María Camila Pantoja Hernández, quien está en poder del ELN.

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En diálogo con la emisora Blu Radio, el progenitor explicó que la joven en ningún momento había recibido amenazas. “Es una niña de 25 años, apenas iniciando a vivir, a conocer y explorar este mundo”, dijo.

“Lo que busco es que le respeten la vida, que no le pase nada y que terminemos con este dolor y se haga todo lo posible para que regrese a nuestros hogares”, agregó.

El coronel (r) Pantoja no quiso referirse de manera directa a las hipótesis que se manejan acerca de los móviles del secuestro. “Desconozco realmente cómo fueron los hechos reales, no quiero crear ninguna mala expectativa”, señaló.

El ELN se atribuyó el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja Hernández en Saravena, Arauca. Foto: Redes sociales

El hombre explicó que no quiere interferir en las investigaciones que están adelantando las autoridades. Por lo mismo, sostuvo que, más allá de cualquier versión, lo único que él y su familia están esperando es que su hija vuelva a casa sana y salva.

“Lo importante como padre es que respeten la vida de mi hija y que termine este calvario”, manifestó.

En ese sentido, le hizo un llamado al Gobierno De La Espriella, que rechazó de manera categórica el secuestro, y a los organismos internacionales para que se logre que María Camila regrese a casa.

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“Esperamos que no solamente el Gobierno, sino todas las entidades, los derechos humanos, las ONG nos apoyen para buscar una respuesta inmediata, una liberación oportuna y que le respeten la vida a mi hija para poder ir al seno familiar”, expresó.

Según conoció SEMANA por parte de fuentes de inteligencia militar, el ELN estaría planeando sacar a la subintendente desde Arauca hacia Venezuela. Por lo mismo, se han desplegado todo tipo de capacidades en la zona en la que se cree que está secuestrada.

Actualmente, hay una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita rescatar a María Camila y capturar a los responsables. Mientras que las autoridades intentan establecer su paradero, su familia no pierde la esperanza de volverla a abrazar.