Persecución cinematográfica en Cali termina con un capturado: iba con armas y uniformes de la Sijín

En el barrio Lourdes, en el sur de Cali, algunos transeúntes fueron testigos este jueves, 5 de noviembre, de una cinematográfica persecución.

Dos hombres que se movilizaban en una camioneta negra hicieron caso omiso al llamado de pare a una patrulla policial, intentaron escapar y terminaron estrellados contra un andén.

En medio del choque, el copiloto del vehículo escapó, mientras que el piloto fue reducido y capturado por las autoridades.

Desde la Policía de Cali le confirmaron a SEMANA que en el vehículo fueron hallados uniformes de la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) y dos armas de fuego.

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El detenido fue trasladado a una estación de Policía y puesto a disposición de la Fiscalía para que responda por esos elementos de uso privativo de la Fuerza Pública y por las dos armas halladas.

Por ahora, las autoridades tratan de establecer el origen de las prendas y con qué fin eran transportadas en esa camioneta.

Además, investigadores de la policía judicial trabajan para establecer cómo fueron obtenidas estás prendas.

Precisamente en Cali, el presidente Abelardo De La Espriella replicó uno de los operativos que adelantó en Medellín, Barranquilla y Cúcuta, con numerosas detenciones.

Según el mandatario, la segunda fase de la operación Iron 2.0 permitió detener a unas 100 personas y afectar a más de 18 estructuras delincuenciales en la capital vallecaucana.

En el marco de la Operación Iron 2.0, coordinada por el propio alcalde Alejandro Eder, fueron capturadas en la capital del Valle del Cauca más de un centenar de personas con requerimientos judiciales Foto: Especial para El País

“¡Continúa la ofensiva contra la criminalidad en Cali! La operación Iron 2.0, segunda fase de nuestra ofensiva contra las estructuras criminales en Cali, ha permitido desarticular más de 18 organizaciones delincuenciales”, aseguró De La Espriella.

El jefe de Estado destacó que los procedimientos fueron desarrollados mediante un trabajo conjunto entre las autoridades judiciales, que desde hace varios meses le siguen el rastro a los ilegales.

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“Esta madrugada, en una operación coordinada entre nuestra Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación, efectuamos más de 100 capturas”, señaló.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles sobre las identidades de los detenidos, los delitos que les serían imputados ni las organizaciones criminales afectadas durante los procedimientos. El mandatario insistió en que su Gobierno continuará adelantando operaciones para combatir la delincuencia y recuperar las condiciones de seguridad en la ciudad.

“Seguimos trabajando sin descanso para devolverles la tranquilidad, la seguridad y la paz a los caleños”, manifestó. De La Espriella cerró su pronunciamiento con un mensaje dirigido a las organizaciones delincuenciales: “¡El miedo cambió de bando! ¡Bienvenidos a la Patria Milagro!”.