Golpe a las disidencias en el Valle: cinco capturados, entre ellos varios cabecillas; presidente De La Epriella dio balance

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció este jueves 29 de octubre, el golpe que le dieron a las disidencias en Tuluá, Valle del Cauca, con la captura de cinco presuntos integrantes de este grupo armado ilegal.

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“En Tuluá, nuestro Ejército Nacional, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana, logró la captura en flagrancia de cinco narcoterroristas integrantes del Frente 57 “Yair Bermúdez”, entre ellos alias “Brayan”, señalado cabecilla de una comisión armada, y alias “Sebastián” o “Caquetá”, su segundo al mando", anunció el mandatario de los colombianos.

Según el presidente, en medio de la operación militar lograron decomisarles 7 fusiles, 2 pistolas, munición de diferentes calibres, equipos de comunicación y material de intendencia.

“¡SE LES ACABÓ LA GUACHAFITA! Seguimos golpeando las estructuras criminales, debilitando su capacidad armada y recuperando la seguridad de nuestros territorios. En la Patria Milagro no hay espacio para quienes pretenden someter a los colombianos mediante las armas y el terror. ¡Vamos por todos los cabecillas!“, agregó.

Y es que en Valle del Cauca, el Ejército también dio un duro golpe a la minería ilegal. Lograron destruir maquinaria y equipos empleados para la explotación ilícita de yacimientos mineros que le generaban a las disidencias una capacidad productiva de aproximadamente 4500 gramos de oro al mes.

Ejército Nacional adelanta operaciones militares. Foto: Gabriel Salazar - SEMANA.

“La operación se desarrolló en el corregimiento Bocas del Palo, en zona rural de Jamundí, en la que se inutilizaron 3 dragas artesanales tipo buzo, 3 clasificadoras, 11 motores industriales y demás herramientas utilizadas para esta actividad ilegal. Este material tendría un valor comercial aproximado de 300 millones de pesos”, explicó la institución militar.

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Se conoció que en el mismo sector, en el mes de agosto, el Ejército Nacional neutralizó dos unidades productoras que tenían una capacidad estimada de extracción de 3000 gramos al mes, por un valor aproximado de 1500 millones en el comercio.