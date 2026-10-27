Cabecilla fue dado de baja en pleno operativo en Antioquia: Abelardo De La Espriella reveló los detalles

En medio de los resultados que compartió el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, sobre el operativo que encabezó en Medellín, trascendió un dato que no pasó desapercibido.

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A través de su cuenta personal de X, el jefe de Estado confirmó que en el operativo fue dado de baja un peligroso criminal. De acuerdo con De La Espriella, era el segundo cabecilla del Frente 36 de las disidencias de las Farc y en el mundo delictivo lo conocían con el alias de Primo Sangre.

El presidente informó al país que el señalado criminal fue dado de baja tras oponerse al operativo: “¡Un narcoterrorista dado de baja, alias Primo Sangre, segundo cabecilla de las disidencias del Frente 36 de las Farc en Antioquia, quien fue abatido por nuestra Policía Nacional al oponer resistencia durante el operativo!”.

Además, en el mensaje que publicó el jefe de Estado en sus redes sociales, insistió en que la orden que ha dado a la Fuerza Pública es recuperar la seguridad en todos los rincones del país.

De La Espriella volvió a lanzar una advertencia a las organizaciones criminales que continúan sembrando terror en la población.

“¡QUE LES QUEDE CLARO A LOS CRIMINALES DE MEDELLÍN Y ANTIOQUIA: ¡SE LES ACABÓ LA FIESTA! Vamos por sus cabecillas, sus armas, sus finanzas y sus estructuras criminales. No habrá territorios vedados para la autoridad ni refugios para quienes pretenden someter a los ciudadanos mediante la violencia y el terror”, dijo el mandatario colombiano.

Y anotó en su cuenta personal de X: “¡EL MIEDO CAMBIÓ DE BANDO Y NO VAMOS A RETROCEDER NI UN MILÍMETRO! ¡CUANDO EL ESTADO SE DECIDE, NUNCA PIERDE!”.

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Cabe reseñar que en varios escenarios el mandatario colombiano ha sido claro en manifestar que será el primer defensor que tendrán los uniformados de la Fuerza Pública, al seguir y cumplir con las instrucciones que imparta para recuperar la seguridad del país.