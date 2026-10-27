En medio del escándalo en el país, luego que una mujer identificada como Deicy Jiménez revelara en entrevista exclusiva en SEMANA que el expresidente Gustavo Petro supuestamente le pagó servicios sexuales con contratos, el exmandatario se pronunció el pasado domingo a través de un comunicado en el que lo negó todo.

“Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante”, dijo Petro en parte de un extenso comunicado.

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Ahora, esta mañana de martes, 27 de octubre, el expresidente compartió otro mensaje por medio de X en el que aseguró que lo quieren destruir “como persona”.

En su escrito en X, el exjefe de Estado también anunció que se disponía a hacer una entrevista con su hija Antonella para hablar de temas personales.

“En entrevista sobre cosas de mi vida personal que no puedo dejar perder ahora que los ricos de este país y su narcogobierno buscan, con dinero, cómo destruirme como persona”(sic), dijo puntualmente Petro en un mensaje que acompañó de un video en el que apareció junto a su hija Antonella en medio de lo que sería un set de grabación.

En entrevista sobre cosas de mi vida personal que no puedo dejar perder ahora que los ricos de este país y su narcogobierno buscan, con dinero, como destruime como persona. https://t.co/cRmkLtIipa — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 27, 2026

Vale recordar que, en el comunicado del pasado domingo, Petro acusó sin pruebas al Gobierno nacional de supuestamente querer entrometerse en su vida íntima.

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“La operación para descubrir mi vida íntima viene del Gobierno de Abelardo De La Espriella y hay dinero de por medio. Cuando se intentó hacer creer, sin una sola prueba, que podrían haber niñas travestis involucradas, infundio difundido por el señor Negre, su página de internet y sus bots, se supo casi de inmediato que varias camionetas buscaban niñas travestis en el barrio Santa Fe para pagarles por declaraciones contra mí. Quienes adelantaban esa operación fueron sorprendidos en el acto”, manifestó Petro.

Así mismo, se sinceró en el comunicado. Recordó que cuando era joven visitó prostíbulos, pero que hace décadas dejó de acudir a estos lugares.

Gustavo Petro y Deicy Jiménez, la mujer que hizo la denuncia en SEMANA. Foto: Presidencia y SEMANA, respectivamente.

“Cuando era muy joven, visitaba de vez en cuando lugares donde se ejercía el trabajo sexual. Allí experimenté que me parecía sucio pagar por sexo y percibí la tristeza de los hombres y las mujeres que acudían a esos lugares. Por eso, hace décadas dejé de visitarlos. No creo en una sexualidad en la que la otra persona no sea libre. En libertad, todo puede ser posible en la búsqueda del placer, en mi caso, del placer de la otra persona, pero jamás se pueden pisotear los derechos de los demás. En la sexualidad todo debe ser posible, excepto vulnerar los derechos de la otra u otras personas”, señaló.