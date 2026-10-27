En las últimas horas fue presentada una solicitud ante el despacho de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y el vicefiscal general, Gilberto Javier Guerrero, con el fin que se tomen medidas para proteger la vida e integridad de Delcy Jiménez.

Esto después de las reveladoras declaraciones que le entregó a SEMANA, y en las cuales relató, entre otros aspectos, el intercambio de contratos por servicios sexuales a Gustavo Petro cuando fue senador y presidente de la República.

La solicitud fue elevada por el abogado Felipe Caballero Sierra “a título personal”, quien considera necesario darle un impulso a esta investigación y recolectar las pruebas necesarias para corroborar el relato hecho por Jiménez.

María José Pizarro, molesta por denuncias de Deicy Jiménez; no explica por qué la contrató

Para esto, se pide “llamar a entrevista” a Deicy Jiménez “a la mayor brevedad, con las garantías de seguridad y confidencialidad que su situación exige”.

Así como “adelantar los actos de corroboración necesarios, en especial la revisión de contratos que suscribió con entidades públicas y el aseguramiento de los chats, fotografías y videos que afirma tener en su poder”.

Debido a las menciones que hizo en la entrevista exclusiva con SEMANA, se le pidió a la Fiscalía General compulsar copias tanto ante la Corte Suprema de Justicia como a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue a Gustavo Petro.

Esto se debe a que los hechos se habrían presentado desde que Petro fue senador (hecho por el cual la potestad la tiene la Corte Suprema) y se extendieron hasta su periodo presidencial, 2022-2026, por lo que su juez natural en este caso es la Comisión de Acusación.

Procuraduría abrió indagación por revelaciones de Deicy Jiménez que salpicaron a congresistas y funcionarios del gobierno Petro

“La Fiscalía tiene hoy la oportunidad de demostrar que en Colombia quien denuncia es protegida y que los hechos se investigan con rigor, sin importar quién sea el señalado. Confío en que actuará con la firmeza y celeridad que este caso exige”, señaló Caballero.

El pasado lunes el vicefiscal general, Gilberto Javier Guerrero, confirmó que ya existe una “noticia criminal” por estos hechos. Esto, partiendo de las declaraciones hechas hace unos días por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez.

Por esto, no descartó que Jiménez y Rodríguez sean llamadas a declarar en medio de la indagación.

“Seguramente será llamada (…) cuando los fiscales que tienen el caso lo consideren oportuno; será llamada tal y como testigo. Porque ocurre, por ejemplo, con otras personas que hacen manifestaciones públicas, en las que ellas incluso están, de alguna forma, autoincriminándose”, explicó el vicefiscal general en medio del foro Cumbre Internacional de Justicia.

Igualmente, se pedirá que aporten las evidencias con el fin de verificar las declaraciones y tomar una decisión de fondo.