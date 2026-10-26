SEMANA conoció en exclusiva la resolución de la Procuraduría General mediante la cual se abrió una indagación disciplinaria por las declaraciones de Deicy Jiménez que salpicaron a congresistas y funcionarios del Ministerio del Interior y del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

En la apertura se citan directamente las declaraciones hechas por Jiménez a SEMANA, que “podrían estar relacionadas con una presunta extralimitación en el ejercicio de funciones por parte de servidores públicos por determinar”.

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción ordenó la práctica de pruebas con el fin de determinar qué funcionarios habrían participado en la presunta entrega irregular de contratos en diferentes entidades.

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Además, se busca establecer si en las conductas relatadas por Jiménez, una reconocida líder y defensora de la población LGBTI, “pudieron haberse configurado conductas constitutivas de acoso y violencia de género en contra de un número plural de mujeres que habrían sido vinculadas a través de contratos de prestación de servicios al Estado, siendo la verdadera razón de su contratación otra distinta a la atención de las necesidades propias del servicio público”.

“Dichas actuaciones, además de constituir posibles irregularidades administrativas en contratos, en las órdenes de prestación de servicios, entre otras, también constituirían acoso y violencia de género”, añade la apertura de la indagación previa.

Por esto, se ordenó un informe de urgencia sobre los contratos que habría recibido Deicy Jiménez, así como sobre las funciones que realizó, el salario devengado durante su periodo de gestión, la constancia del tiempo de servicio y el manual de funciones.

La Procuraduría General le envió esta petición al Departamento Administrativo de la Presidencia, al Ministerio del Interior, a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y a la Superintendencia Nacional de Salud.

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Estas entidades deberán entregar una “certificación en la que conste si la señora Deicy Jiménez tiene o ha tenido desde el año 2019 o a la fecha contratos de prestación de servicios, órdenes de prestación de servicios o cualquier otro tipo de vinculación”.

Con estas evidencias, se podrá abrir una investigación disciplinaria contra funcionarios y servidores ya identificados.