Deicy Jiménez: aquí los contratos que tuvo en el gobierno Petro; más de $ 100 millones por sexo

La sombra de un nuevo escándalo político sacude al país este domingo, 25 de octubre, tras las revelaciones de Deicy Jiménez, una joven de 26 años que denunció en entrevista exclusiva con SEMANA algunas situaciones que involucran al expresidente Gustavo Petro y la presunta entrega de contratos en entidades públicas a cambio de encuentros íntimos.

Exclusivo: joven denuncia a Gustavo Petro y dice que le pagó servicios sexuales con contratos. Habla de una red de mujeres

Jiménez manifestó que Petro presuntamente contactaba a mujeres jóvenes y vulnerables mediante perfiles falsos en redes sociales para posteriormente ofrecerles beneficios y contratos en entidades públicas a cambio de favores sexuales.

La denunciante aseguró, en diálogo con Vicky Dávila, que existía una red de aproximadamente 40 mujeres operando bajo este mismo esquema al servicio de Petro. Un tema que está en línea con las recientes denuncias que hizo el director del Dapre, Carlos Ríos, en la Comisión Segunda del Senado.

El alto funcionario aseguró que el Gobierno nacional acudirá a la justicia colombiana para denunciar cómo el expresidente Petro habría instrumentalizado a cerca de 48 mujeres que trabajaron en la entidad.

“Personalmente, las haré sobre 48 mujeres que tenía el expresidente Gustavo Petro en la Presidencia, que, lamentablemente, las instrumentalizaba a punta de OPS (una orden o un contrato de prestación de servicios)”, informó Ríos el pasado 21 de octubre.

SEMANA constató con las pruebas entregadas por Jiménez que la joven efectivamente figuró en contratos con dependencias gubernamentales, incluyendo el Congreso de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

El testimonio de Deicy Jiménez involucra un contrato relacionado con la representante a la Cámara María José Pizarro, aunque los detalles exactos del nexo contractual aún son materia de verificación. Este tiene fecha del 27 de septiembre de 2023 por una suma mayor a los 34 millones de pesos.

Jiménez también reconoció que tuvo contratos con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y el Ministerio del Interior. “Empieza a ayudarme con contratos, nunca me dio dinero”, señaló la joven, tras ser interrogada sobre cómo se sostenía después de conocer a Petro.

“Son muchísimas mujeres.. Podríamos contar entre 30 y 40… Básicamente, es para complacer sus necesidades sexuales… A cambio de contratos”, fueron algunas de las frases que mencionó la joven de 26 años en la denuncia.

De acuerdo con los datos suministrados por Jiménez, entre septiembre de 2022 y junio de 2023 tuvo dos contratos en el Congreso de la República por 10 millones de pesos cada uno. Estos se incluyen dentro del mandato de Petro.

Contratos de Deicy Jiménez. Foto: Captura de pantalla

En el Congreso de la República también aparece con contratos desde 2021, cuando Petro todavía era congresista, hasta 2023, cuando ya se había posesionado como presidente de la República.

Con la corporación, el contrato más alto se firmó el 27 de septiembre de 2023, el cual se extendió hasta el 19 de julio de 2024, de acuerdo con la información suministrada, por más de 34 millones de pesos.

Con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada aparece un contrato entre el 11 de junio de 2025 y el 10 de diciembre de 2025, por 18 millones de pesos. Mientras que con el Ministerio del Interior se reportan dos contratos por más de 40 millones de pesos.

Contratos de Deicy Jiménez. Foto: Captura de pantalla

El primero se firmó el 31 de diciembre de 2025 por 11.151.338 pesos, y el segundo el 30 de enero de 2026, con fecha de finalización el próximo 31 de diciembre, el cual tiene un valor de 30.457.094 pesos.

Las versiones han provocado un intenso debate político y llevaron a que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia activaran, en coordinación con la Unidad Nacional de Protección (UNP), una ruta de medidas cautelares para salvaguardar la integridad de Deicy Jiménez.