Abelardo De La Espriella anunció que llevará hallazgos del Sena a la Fiscalía: “Esto es una vergüenza”

El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que una revisión preliminar detectó posibles irregularidades en contratos de la regional Córdoba del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) por millones de pesos. También anunció que las inspecciones se extenderán a todo el país.

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El mandatario anunció que remitirá a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de control los resultados de una revisión contractual del Sena en Córdoba. Según indicó, el informe preliminar contiene posibles irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos.

“¡Esto es una vergüenza y no lo voy a tolerar!”, escribió el mandatario en su cuenta de X, donde sostuvo que los hallazgos abarcan contratos de diferentes servicios y cuestionamientos a la supervisión de los pagos.

Refrigerios en mal estado y medicamentos próximos a vencer

Entre los casos expuestos por De La Espriella figura un contrato de bienestar por $ 933 millones. Según su publicación, se habrían entregado refrigerios en mal estado, incluso a niños, y pagado eventos completos pese a que decenas de personas no asistieron.

El presidente también señaló un contrato de $ 765 millones relacionado con medicamentos. “En otro contrato por $ 765 millones se documentaron entregas tardías, parciales y medicamentos próximos a vencer, mientras se pagaban facturas completas”, afirmó.

La revisión, de acuerdo con el presidente, también identificó posibles anomalías en contratos de tiquetes aéreos, alimentación, servicios médicos y actividades para los aprendices. A esto, sumó retrasos en la compra de computadores y equipos necesarios para la formación.

De La Espriella aseguró que los cuestionamientos incluyen pliegos que presuntamente favorecían a determinados contratistas, falta de estudios de mercado, pagos por servicios que no se habrían prestado y división de contratos. También mencionó desembolsos autorizados sin comprobar que se hubieran cumplido las obligaciones acordadas.

El informe definitivo será enviado a los organismos de control

El presidente precisó que la información divulgada corresponde a una revisión inicial. Según anunció, el informe definitivo se conocerá durante la semana e incluirá aspectos adicionales, como infraestructura, contratación de instructores, programas de formación y un análisis financiero.

“Una vez consolidado, daremos traslado inmediato a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de control”, manifestó, al señalar que las autoridades deberán determinar si existen responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias.

Abelardo De La Espriella anunció que el informe definitivo incluirá hallazgos sobre infraestructura, instructores y programas de formación del SENA. Foto: Colprensa.

También anunció que buscará esclarecer posibles vínculos entre políticos de Córdoba, funcionarios públicos y las irregularidades señaladas, aunque en su publicación no identificó personas concretas.

La revisión abarcará todas las regionales del Sena

De La Espriella aseguró que la revisión no se limitará a Córdoba, sino que se extenderá a todas las regionales y los centros de formación del país. El examen incluirá contratos, pagos, infraestructura, programas educativos y destinación de los recursos.

“El Sena no es el botín de los políticos, ni de los contratistas, ni de los funcionarios corruptos”, escribió.

Los señalamientos corresponden a los hallazgos preliminares divulgados por el presidente. La verificación de los hechos y la determinación de posibles responsabilidades quedan en manos de las autoridades.