Abelardo De La Espriella anunció incautación de 555 kilos de cocaína en operación multinacional: “No habrá tregua”

El presidente Abelardo De La Espriella informó sobre la incautación de 555 kilogramos de cocaína durante una operación internacional en la que participaron Colombia, República Dominicana y Estados Unidos. El procedimiento también dejó una lancha rápida interceptada y tres personas capturadas, según el reporte publicado por el mandatario.

José Manuel Restrepo recordó el discurso de Abelardo De La Espriella ante la ONU: este fue el motivo

Operación internacional contra el narcotráfico

De acuerdo con la información divulgada por De la Espriella, la operación multinacional ‘Zeus Guyana’ fue liderada por la Fuerza Aérea Colombiana, que trabajó junto con autoridades de los otros dos países.

El mandatario explicó que las capacidades de vigilancia e inteligencia aérea permitieron ubicar la embarcación y seguir sus movimientos. Con esos datos, la Armada de República Dominicana llevó a cabo la interceptación en el mar.

La publicación no precisó el lugar exacto del procedimiento ni la identidad de las tres personas capturadas.

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