Denuncian ante la Fiscalía a Juliana Guerrero por presunta intervención irregular en el Consejo Directivo de FonIgualdad

El Ministerio de Igualdad dio a conocer una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la Nación contra Juliana Guerrero por su presunta intervención irregular en el Consejo Directivo de FonIgualdad.

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La actuación pretende que las autoridades esclarezcan su participación en las sesiones del organismo y determinen si habría ejercido funciones o influido en decisiones sin contar con las facultades correspondientes.

La denuncia se conoce en medio de cuestionamientos sobre el funcionamiento del FonIgualdad y los procedimientos relacionados con la liquidación del Ministerio de Igualdad.

MinIgualdad denuncia ante la Fiscalía a Juliana Guerrero por presunta intervención irregular en FonIgualdad: "La ley se respeta y Colombia sabrá toda la verdad". https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/Kgl7Qz2qnY — Revista Semana (@RevistaSemana) October 24, 2026

Entre los aspectos que se pide investigar está el papel que habría desempeñado Guerrero durante las reuniones, en las que, según los denunciantes, habría intervenido en discusiones, impartido instrucciones y tenido influencia sobre decisiones institucionales.

“Hoy ante la Fiscalía hemos instalado esta denuncia de la participación indebida en el Consejo Directivo de FonIgualdad de la señora Juliana Guerrero y de su hermana Verónica Guerrero”, señalaron los denunciantes al presentar públicamente la actuación judicial.

Uno de los principales interrogantes está relacionado con la representación institucional bajo la cual habría participado Juliana Guerrero. Según los señalamientos divulgados, habría asistido en representación del ministro del Interior, una circunstancia que los denunciantes consideran necesario esclarecer, tanto por las competencias de esa cartera como por las funciones del Consejo Directivo del Fondo.

En sus declaraciones, los promotores de la denuncia aseguraron que Guerrero habría intervenido en decisiones, impartido directrices y participado en el desarrollo de las sesiones. Por ello, solicitaron establecer si estas actuaciones tenían respaldo normativo y si correspondían a las atribuciones del cargo que desempeñaba.

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La participación de Verónica Guerrero también quedó en entredicho. Los denunciantes piden determinar qué funciones cumplía dentro del organismo, cuál era el alcance de su vinculación y por qué habría participado en estos espacios institucionales.

“Seguimos denunciando en la liquidación del Ministerio de Igualdad asuntos por fuera de orden, presuntos delitos contra el patrimonio nacional, contra la administración pública”, manifestaron los responsables de la denuncia, quienes insistieron en la necesidad de esclarecer posibles irregularidades durante el proceso administrativo.

En documentos oficiales de FonIgualdad, Juliana Guerrero figuró simultáneamente bajo cargos en el Ministerio del Interior y como asesora de la jefatura de la Presidencia de la República. Foto: Suministrado a SEMANA API

Los cuestionamientos también se extienden a la trayectoria de Juliana Guerrero dentro del Ministerio de Igualdad, particularmente frente a su eventual llegada al Viceministerio de las Juventudes. Los denunciantes consideran que su participación en la estructura institucional debe examinarse para establecer si se ajustó a los procedimientos y requisitos aplicables.

La documentación relacionada con las reuniones del Consejo Directivo ha generado interrogantes adicionales sobre los cargos consignados, las funciones atribuidas a los asistentes y el alcance de sus intervenciones. Estos elementos deberán ser contrastados con los registros oficiales y las normas que regulan el funcionamiento de FonIgualdad.