“Las ramas del poder público tienen funciones separadas, pero deben colaborar armónicamente”, procurador Gregorio Eljach

El procurador general Gregorio Eljach destacó la importancia de la separación de las ramas del poder a pesar del trabajo conjunto que debe haber entre ellas.

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“Las ramas del poder público tienen funciones separadas, pero deben colaborar armónicamente para cumplir los fines del Estado”, aseguró Eljach en el Congreso Colombiano de la Construcción 2026, organizado por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) que se desarrolló entre el 21 y el 23 de octubre en Cartagena.

Eljach también insistió en la importancia de la seguridad jurídica y resaltó que es una condición necesaria e indispensable para la democracia de un país. “La seguridad jurídica no es un privilegio de los empresarios; es una condición de la democracia. Yo diría más: es una obligación”, afirmó Eljach.

Según el jefe del Ministerio Público, la seguridad jurídica depende de que cada rama del poder cumpla las funciones que le corresponde y que para eso la Constitución Política establece que “las ramas del poder público tienen funciones separadas, pero deben colaborar armónicamente para cumplir los fines del Estado”.

Sobre la separación de las ramas del poder Eljach aseguró que “no es un obstáculo para gobernar” sino que es “la garantía de que se gobierna bien”. Eljach insistió que la Procuraduría no es un apéndice del Ejecutivo ni tiene dueño sino que su lealtad se debe a la Constitución.

Eljach se refirió a la modernización que busca de la entidad. Se comprometió a trabajar en una transformación de los procesos disciplinarios dentro de la entidad para que se puedan tomar decisiones en un menor tiempo, sin que se afecte la eficacia, las garantías y el debido proceso. “Un control que llega tarde no controla”, señaló.

Ya hay algunas decisiones que reflejan lo dicho por el procurador. Recientemente anunció la apertura de investigaciones, como sucedió en el caso de presunta corrupción denunciado por el presidente Abelardo De La Espriella en San Andrés. Eljach envió una comisión a la isla para investigar estos hechos desde la entidad.

El procurador Gregorio Eljach insistió en la independencia del Ministerio Público. Foto: Asocajas

Esa comisión está integrada por cinco investigadores encabezados por una procuradora delegada y acompañados por personal especializado de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE).

El propósito de esta comisión es determinar si existen conductas que puedan derivar en responsabilidades disciplinarias en contra de los funcionarios que presuntamente estaban involucrados.

Asimismo, tras la denuncia hecha por el director del Dapre, Carlos Ríos, quien dijo que supuestamente durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro 48 mujeres habrían sido “instrumentalizadas” a través de contratos de prestación de servicios, Eljach afirmó que una vez se consolide esa información y los presuntos funcionarios responsables abrirá las investigaciones del caso.