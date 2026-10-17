“Exijo actuaciones inmediatas y resultados contundentes”: Gregorio Eljach tras atentado contra el exalcalde de Jamundí

Siguen las reacciones de rechazo frente al atentado criminal del que fue víctima este viernes, 16 de octubre, el exalcalde de Jamundí Andrés Felipe Ramírez, que cobró la vida de uno de sus escoltas.

Expresidente de la Cámara Julián López arremete contra el modelo de seguridad del Valle tras atentado a exalcalde de Jamundí

Los hechos se presentaron sobre las 9:20 de la noche del pasado viernes en el barrio Esmeralda de Jamundí, cuando el líder político fue atacado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta cerca de un negocio familiar.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, rechazó “de manera vehemente” el atentado perpetrado con el líder político regional y lamentó el asesinato de Felipe López, integrante de su esquema de seguridad.

“La violencia no puede seguir arrebatando vidas, ni poniendo en riesgo a quienes protegen a otros”, señaló el jefe del Ministerio Público, al tiempo que realizó un contundente llamado a las autoridades del país.

“Exijo actuaciones inmediatas y resultados contundentes para identificar y capturar a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos. La gravedad de este atentado demanda respuestas rápidas y efectivas; no puede quedar en la impunidad”, indicó Eljach este sábado.

La Defensoría del Pueblo también se pronunció lamentó el asesinato del miembro del esquema de seguridad y extendió sus condolencias con la familia y compañeros de Felipe López, la víctima mortal del ataque.

De acuerdo con el órgano de control, para Jamundí ya se había emitido una alerta temprana, por los riesgos que enfrenta la población por los homicidios selectivos, desapariciones forzadas, amenazas y atentados contra lideres sociales.

Presidente Abelardo De La Espriella rechazó atentado contra el exalcalde de Jamundí y asesinato de su escolta

“Jamundí enfrenta un grave escenario de violencia del conflicto armado”, resaltó la Defensoría del Pueblo, al tiempo que hizo un llamado a la Fiscalía General y la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“Instamos a la Fiscalía a avanzar en la investigación y el esclarecimiento de estos hechos; asimismo, exhortamos a la UNP a evaluar permanentemente las condiciones de riesgo y mantener las medidas de protección necesarias para garantizar la vida y la integridad de quienes ejercen actividades políticas”, señaló la entidad.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, también se pronunció en la mañana de este sábado. Lamentó lo sucedido y envió un mensaje de apoyo a la familia del funcionario de la UNP asesinado.

“Rechazo con contundencia el atentado contra Andrés Felipe Ramírez, exconcejal de Jamundí y alcalde de ese municipio entre 2020 y 2023. Lamento profundamente el asesinato de Felipe López, integrante de la UNP. Mi solidaridad con el exalcalde y con la familia del escolta asesinado”, dijo el mandatario.