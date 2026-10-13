La Procuraduría anunció que existe mérito para abrir una indagación preliminar, con el propósito de establecer la presunta responsabilidad de funcionarios —por determinar— en irregularidades relacionadas con el uso de aeronaves oficiales y denunciadas por Eva Ferrer, asesora del gobierno de Gustavo Petro y entonces amiga de Verónica Alcocer.

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La exasesora aseguró que Alcocer hizo viajes a Venezuela en aviones de la Fuerza Aérea en los cuales, supuestamente y de acuerdo con su denuncia, fueron transportadas sustancias ilícitas y volvieron millones de dólares en efectivo.

“Ahí hay un movimiento de dineros. Lo primero que conozco, y que me hacen saber, es que se van a Venezuela. Digo: esto se tiene que hacer público. Hablando luego con Manel, me dice que de ese viaje se traen 2,5 millones de dólares”, dijo Eva Ferrer.

La apertura de la indagación, de acuerdo con la Procuraduría y un auto de este martes 13 de octubre, advierte que es necesario adelantar las verificaciones y establecer las responsabilidades, además de recuperar los elementos de prueba que ayuden a determinar lo que ocurrió y quiénes serían llamados a dar explicaciones.

“Indagación previa contra funcionarios por determinar del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, por la presunta irregularidad de transportar en el avión asignado para el uso de la primera dama sustancias ilícitas y dinero entre Colombia y la República Bolivariana de Venezuela”, dice el documento de la Procuraduría.

El auto de apertura de indagación indica que la entonces primera dama adelantó viajes a Venezuela prácticamente durante los cuatro años de gobierno. Así, para el Ministerio Público es determinante establecer quiénes acompañaban a Alcocer:

“Información relacionada con los viajes realizados por Verónica Alcocer a Venezuela en los años 2023, 2024, 2025 y 2026. En la diligencia se establecerá las personas que viajaron, el protocolo seguido para determinar [a] los acompañantes de la entonces primera dama, los funcionarios encargados de definir el itinerario y la agenda a seguir. En la oficina de prensa, recopilar videos y fotografías de los viajes”.

Entre los elementos de prueba que espera recuperar la Procuraduría en el curso de la indagación preliminar se incluye una inspección al Comando de Transporte Militar (Catam), cuyo fin es establecer la relación de vuelos que realizó Verónica Alcocer a Venezuela entre 2023 y 2026.