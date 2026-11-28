Con la llegada de diciembre y el inicio de las celebraciones navideñas, el Gobierno Nacional lanzó una nueva campaña para prevenir las lesiones ocasionadas por el uso de pólvora en Colombia. La iniciativa, denominada ‘Con la pólvora, que no se te vaya la mano. Cero quemados, cero pólvora’, busca generar conciencia sobre los riesgos de manipular artefactos pirotécnicos durante esta temporada.

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La campaña fue presentada por la ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, quien hizo un llamado a los ciudadanos para que eviten el uso de estos elementos y celebren sin poner en riesgo su integridad ni la de otras personas.

Las cifras entregadas por el Ministerio de Salud evidencian la dimensión del problema. Durante los últimos cuatro años, 5,564 personas resultaron quemadas o lesionadas por pólvora en el país. De ese total, 470 sufrieron amputaciones, una de las consecuencias más graves que pueden dejar estos accidentes.

La afectación de niños, niñas y adolescentes también preocupa a las autoridades sanitarias. Según el balance divulgado por el Ministerio, el 25 % de las personas lesionadas por pólvora en el último año eran menores de edad.

El riesgo no se limita a las quemaduras. La manipulación de estos artefactos también puede provocar laceraciones, fracturas, daños oculares y auditivos, además de lesiones que requieren procedimientos médicos complejos y procesos prolongados de recuperación.

El Instituto Nacional de Salud mantiene una vigilancia epidemiológica intensificada durante la temporada de fin de año y las primeras semanas de enero. En el periodo comprendido entre diciembre de 2025 y el 17 de enero de 2026, el organismo notificó 1,691 personas lesionadas por pólvora pirotécnica en Colombia.

De acuerdo con el balance de esa temporada, el 29,9% de los afectados eran menores de 18 años. Las quemaduras fueron el tipo de lesión más frecuente, seguidas de las laceraciones y las contusiones.

Por esta razón, las autoridades insisten en que los adultos deben evitar que los menores manipulen pólvora y no permitir que permanezcan cerca de quienes utilizan estos elementos. El llamado también incluye abstenerse de comprar, almacenar o encender artefactos pirotécnicos.

La campaña del Gobierno busca que las celebraciones de Navidad y Año Nuevo no terminen en servicios de urgencias ni dejen consecuencias permanentes para las familias. El mensaje es evitar la pólvora y proteger la vida.