Con ella juegos sexuales o lo que quiera”, fue la lapidaria frase de un chat, que se suma a decenas de pruebas por las que fue capturado Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena, exalcalde de Santa Marta y excandidato presidencial, denunciado por un presunto caso de abuso sexual de una niña de 8 años de edad.

Carlos Caicedo fue detenido en España por una circular roja de Interpol. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA

Caicedo se sacudió de las investigaciones por presuntos hechos de corrupción en la gobernación y la alcaldía; incluso se salvó de ir a la cárcel con una condena encima, también por corrupción. Sin embargo, de lo que no pudo escaparse fue de la denuncia que reveló SEMANA por un supuesto caso de abuso sexual en contra de una niña, que le pasó factura con su propia libertad.

Según Julián Quintana, representante de las víctimas, el exgobernador se trasladó a España hace varios meses, anticipándose a lo que ocurrió este viernes: su detención en cumplimiento de una orden de captura internacional respaldada por una circular roja de Interpol. Los detalles de la denuncia incluyen audios, conversaciones y hasta un dictamen de Medicina Legal que confirma el abuso de la niña.

Según Julián Quintana, Carlos Caicedo se trasladó a España meses antes de su captura. Foto: UNIVERSIDAD EXTERNADO

“Caicedo me enviaba mensajes en los que me exigía que llevara a mi hija menor a donde él se encontrara, con el propósito de acceder sexualmente a la niña y también a mí. En repetidas ocasiones (calculo que entre cuatro y cinco veces) me envió dinero con ese propósito”, señala la denuncia que llegó a la Fiscalía a mediados de 2026.

El expediente recoge mensajes en los que la denunciante señala que Caicedo le pedía llevar a su hija. Foto: GETTY IMAGES/FOTO: SUMINISTRADA A SEMANA

La denuncia contra Caicedo, que detalla el abuso sexual a la niña en 2023, no sería un hecho aislado. De acuerdo con Quintana, son más las víctimas, una compleja red de explotación sexual de menores en la que otros funcionarios resultaron salpicados, como Virna Jhonson, exalcaldesa de Santa Marta, quien negó cualquier vínculo con este caso. “Otras víctimas se han comunicado con nuestra veeduría y también nos han contado hechos escalofriantes, absurdamente graves, que vamos a poner en conocimiento de la Fiscalía. Esas víctimas quieren también entrevistarse con nosotros, quieren tener garantías judiciales, porque el inconveniente que hoy tienen es que Caicedo es el amo y dueño del Magdalena”, señaló Julián Quintana.

Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta, fue detenido en España por el caso revelado por SEMANA

SEMANA conoció las denuncias que señalan a Carlos Caicedo como el responsable de aprovechar su poder en la región para buscar y acercarse a menores de edad, generalmente hijas y familiares de las personas que trabajaban en la Gobernación o como contratistas del departamento.

“Caicedo me envió un mensaje específico en el que escribió que ‘si yo hubiera sabido que tu hija no contaba nada, se la hubiera metido’”, con referencias a que la niña “se restregaba sobre él”, advierten los hechos que fueron condensados en otra denuncia contra el exgobernador y que forma parte de los elementos de prueba que tienen los investigadores.

Carlos Caicedo fue capturado en España por las autoridades de ese país. Foto: CAPTURA DE VIDEO

La Fiscalía adelantó las actuaciones, recuperó testimonios, elementos de prueba, evidencias forenses y concluyó que existe una clara inferencia de responsabilidad en un abuso sexual en contra de la niña que, según la denuncia, acompañaba a su mamá a reuniones con Carlos Caicedo cuando se desempeñaba como gobernador del Magdalena.

La madre de la niña se encargó de contarle a la Fiscalía los detalles que empezaron a advertir comportamientos extraños de Caicedo con la menor. Posteriormente, se atrevió a denunciarlo y, por esa decisión, tuvo que esconderse tras recibir amenazas y mensajes con intimidaciones que se convirtieron en una persecución. Fue necesario buscar protección del Estado.

“Me exigió que lo dejara hablar a solas con mi hija menor para preguntarle qué le estaba ocultando y me ordenó permanecer en la otra habitación. Al percibir la situación extraña, no permanecí en la habitación ni siquiera un minuto, pues la situación me generó desconfianza”, explica el expediente en poder de la Fiscalía.

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La denuncia estuvo por varios meses en el despacho del fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia John Castro y fue con el dictamen de Medicina Legal, que, en cuestión de semanas, solicitaron ante un magistrado la orden de captura y la circular roja de Interpol.

Entre la evidencia se destaca, por el nivel de detalle, lo que contó la mamá de la niña. La forma como los hechos se fueron convirtiendo en alertas y los comportamientos de la menor cada vez que Carlos Caicedo se acercaba. Era terror lo que sentía la niña, mientras la madre pensaba que el entonces gobernador era complaciente al permitirle ir a trabajar con la menor. “Mi hija también habría referido a mi hermana que Caicedo habría realizado los mismos actos a otras niñas (alrededor de 12 o 13 años), a quienes presuntamente les pagaba viajes y les daba regalos”, señaló la madre de la niña, supuesta víctima de los abusos.

La madre de la menor relató a la Fiscalía los comportamientos que despertaron sus sospechas sobre Carlos Caicedo. Foto: GETTY IMAGES/FOTO: SUMINISTRADA A SEMANA

Luego del presunto abuso de niños y de las denuncias ante la Fiscalía, de acuerdo con las víctimas, arrancó un plan para evitar que la justicia actuara, pero fracasó. El fiscal esperó con paciencia y dedicación hasta tener los elementos de prueba suficientes y, cuando el caso tomó forma, Carlos Caicedo cayó.

Son varias las víctimas, las evidencias, los chats y los documentos que la Fiscalía presentará ante el Tribunal de Bogotá para imputar cargos por acceso carnal abusivo con menor de 14 años y solicitar una medida de aseguramiento en centro carcelario, que envíen al exprecandidato presidencial a una cárcel por considerar que es un peligro para la sociedad y las víctimas.

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Un tema pendiente son las líneas de investigación que se desprendieron del proceso inicial por abuso sexual de menores. Las víctimas advierten que son más personas las comprometidas en estos hechos; algunas incluso actuaban como proxenetas, buscando niñas en barrios vulnerables de la ciudad de Santa Marta y convenciendo a sus familias de trabajar con la Gobernación, con el único fin de acercarse a las pequeñas.

La investigación incluye pruebas documentales, registros de audio y un informe forense. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA-API

“Hay más víctimas, más menores; lamentablemente, una vez que toman contacto con el suscrito, son amenazadas de muerte. No es el único. Otros colaboradores cercanos a Carlos Caicedo, que también ocuparon cargos como alcaldes y fueron su mano derecha, están siendo investigados. Hay una línea abierta en la Fiscalía ante esas personas porque igualmente estarían involucradas en estos hechos”, señaló Quintana.

La representación de víctimas presentó a la Fiscalía los elementos de prueba en contra del excandidato presidencial. Incluso un video en el que se observa a Carlos Caicedo de compras en España. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA

Carlos Caicedo, de acuerdo con la Fiscalía, tenía orden de captura desde el pasado 9 de septiembre. El exgobernador se había ido del país, y por eso su condición era de prófugo de la justicia. Ahora se espera que, con la colaboración de la justicia de España, se logre su extradición a Colombia.

El exprecandidato no se pronunció cuando SEMANA reveló los detalles de la denuncia. A través de su defensa, advirtieron estar atentos a cualquier llamado de la justicia; el problema es que en esta oportunidad ese llamado llegó con esposas, orden de captura y circular roja de Interpol.